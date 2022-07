“La presa del Castello”: Artale vs Martino

Straordinario evento che si è svolto in piazza in Piazza Castello ad Acicastello, manifestazione organizzata dalla Pro Loco Aci Trezza – Aci Castello, presieduta da Massimo Pellegrino. Hanno animato gli attori Maria Grazia Cavallaro e Luciano Leotta, Regia di Danilo De Luca.

Lo spettacolo teatrale, apprezzato dal folto pubblico, con una stand ovation finale, si è snodato in una lettura drammatizzata, con una chiave ironica ma, a tratti, ha fatto anche riflettere, accompagnata dalle performance dei tre rioni di Motta Sant’Anastasia, che hanno reinterpretato, in modo romantico, l’evento realmente accaduto, noto come “La presa del castello” del 1396

Un plauso anche ai tanti volontari della Pro Loco, che hanno permesso, un regolare svolgimento dell’evento.