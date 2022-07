Estate 2022: dove andare in vacanza in Italia e all’Estero

Niente se e niente ma, l’estate mette voglia di vacanza a tutti e questo è un irriducibile dato di fatto. Con questa premessa, se non si è ancora pronti a partire è davvero arrivato il momento di scegliere la meta del prossimo viaggio considerando le destinazioni perfette per questa calda estate 2022.

Inutile dire che il consiglio migliore è sempre quello di seguire il proprio istinto e assecondare i desideri che ci si porta dentro.

Se non puoi fare a meno del mare perché il suo azzurro profondo e irresistibile ti riempie gli occhi e il cuore appagando ogni senso e rigenerandoti per il resto dell’anno sono perfette le isole del Mediterraneo: Sicilia, Sardegna, Ibiza, Grecia. Il loro aspetto puro e incontaminato è una riserva di bellezza senza pari capace di regalare magia e relax.

Se adori l’idea di scoprire nuove realtà, avventurarti nel tessuto urbano di metropoli dinamiche e meravigliose, città d’arte e capitali europee sono quello che fa per te.

Su www.ita-airways.ittrovi i voli più sicuri e diretti per le tue destinazioni preferite.

Non ti resta che fissare le date, prenotare il tuo volo e prepararti a partire.

Italia da scoprire

Il nostro suggerimento migliore è lanciarsi su offerte last minute che, in questo momento di estate inoltrata, a ridosso dell’alta stagione, possono regalare una vera e propria svolta ai giorni più caldi dell’anno, offrendo l’opportunità di volare verso mete paradisiache a costi contenuti.

Come sempre, i posti di mare sono i più ambiti e apprezzati ovunque.

Per restare in Italia, il Gargano e il Salento in Puglia, la Calabria, la Sicilia con la splendida Lampedusa e la Sardegna sonosicuramentele mete favorite e più cercate.

Grazie alla possibilità di scegliere tra tanti voli a prezzi vantaggiosi, si tratta di tutte località facilmente raggiungibili, in cui arrivare in modo agevole e pratico per poi spostarsi in libertà qualunque sia il punto di partenza.

Il mare italiano è sicuramente tra i più apprezzati al mondo. Il Mediterraneo esercita infatti un fascino ancestrale a cui è difficile, impossibile resistere.

Se si prevede di spostarsi nei prossimi giorni è bene affrettarsi a cercare le soluzioni migliori per non rischiare di non trovare posto e poter scegliere al meglio la soluzione calibrata sulle proprie esigenze.

Il fascino dell’estero

Ancora per chi ama il mare e desidera approdare su spiagge estere un ottimo consiglio sono le Canarie e Santorini.

Se si parla di Canarie, Tenerife conquista con la bellezza dei suoi paesaggi e durante l’estate offre anche molte soluzioni abbordabili e vantaggiose da un punto di vista economico.

Santorini, preziosa perladelle Cicladi, incanta con le sue casette bianche e azzurre che spiccano sul mare, incarnando la quintessenza dell’anima greca.

Se il desiderio è quello di scampare il caldo più afoso,una buona opzione possono essere le città europee.

Se ci si sposta verso il nord Europa, Stoccolma offre la possibilità di vivere in contemporanea lidi e attrattive cittadine. Si tratta infatti di una speciale meta estiva che offre inaspettate spiagge senza intaccare il suo fascino di metropoli.

Anche Berlino è un’ottima possibilità: colorata, vivace, ricca di storia e di bellezza, offre scorci indimenticabili e mille attrattive.

Parigi, Amsterdam, Copenaghen, Barcellona, Vienna, Madrid, Lisbona e ancora Varsavia, Budapest e Praga sono tutte città dalle molteplici sfaccettature che, ognuna a suo modo, ammaliano con le loro più singolari peculiarità.

Se non hai ancora scelto la prossima meta, raccogli le idee, prendi spunto da questi piccoli suggerimenti e cogli l’occasione dell’estate per spiccare il volo verso una nuova avventura.