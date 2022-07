FcCrotone Fabio Massimo Conti il nuovo ds, domani sarà presentato alla stampa

L’ultimo tassello mancante al completamento dell’organico dirigenziale, il ds, è stato inserito. Spetterà al quarantaduenne marchigiano Fabio Massimo Conti, nato a Macerata il 25 settembre 1980, occupare il posto lasciato vacante dopo 27 anni da Giuseppe Ursino. Il neo ds arriva dalla Fermana, dove ha accumulato una lunga esperienza come ds prima e, dal 2014, in qualità di dg con all’attivo una promozione in serie C (2016/2017). Il suo distacco con la Fermana dopo la retrocessione in serie D al termine della passata stagione. A Crotone, insieme al dg Raffaele Vrenna continuerà a mettere in essere il completamento della squadra con l’arrivo dei giocatori idonei che, come pretende la società e vogliono i tifosi, dovranno lottare per l’immediato ritorno in serie B. La lunga esperienza in serie C maturata nei campionati precedenti gli faciliterà di sicuro il compito.