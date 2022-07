Aria pulita e sanificata per la tua azienda

Sono tante le aziende che si occupano degli impianti di raffrescamento, riscaldamento e climatizzazione, nonché depurazione dell’aria a livello industriale; intanto perché è fondamentale preservare la salubrità degli ambienti per tutti coloro i quali ci lavorano, poi perché dal trattamento dell’aria dipende anche l’effettivo comfort lavorativo.

Non da poco è poi la questione legata alla recente pandemia da Covid-19, che ha reso indispensabile rivedere tutte le soluzioni precedentemente impiegate in questo settore: infatti all’inizio della pandemia, molte aziende hanno ritenuto di evitare il trattamento termico (specie quello estivo), per il timore che l’aria condizionata potesse in qualche modo favorire la diffusione del virus.

Ma per fortuna, attualmente si è in possesso di informazioni corrette e verificate e quindi non si tratta più di un argomento tabù, oltre al fatto che le varie ditte si sono adeguate alle normative vigenti e possono effettivamente svolgere il loro lavoro anche in termini di sanificazione e di depurazione industriale.

Un’azienda al passo con i tempi

A proposito di ciò, non possiamo non parlare dell’azienda Elle 3 Service: si tratta di una realtà non di certo recente, dato che ha da poco compiuto trent’anni di attività, ma che deve la sua notevole fama alla grande esperienza maturata durante la sua carriera.

Infatti, la ditta inizia la sua storia a cavallo degli anni ’90, partendo dalla gestione dell’aria in ambito industriale, insieme alla commercializzazione degli impianti di riscaldamento e di depurazione.

Nel decennio successivo, a questo business si aggiunge non solo quello relativo alla climatizzazione, ma anche quello a dir poco rivoluzionario del raffrescamento dell’aria (che poi ha avuto interessanti sviluppi anche in ambiti residenziali e civili).

Come già detto in precedenza, poi, a causa della recente emergenza sanitaria da Covid-19, la ditta si è distinta anche per la qualità del suo impegno per quanto concerne la sanificazione dell’aria, arrivando a raggiungere standard di sicurezza sempre maggiori.

Una scelta di altissima qualità

Basta dare un’occhiata al sito www.elle3service.it per rendersi conto della professionalità garantita dall’azienda in questione: non si ha a che fare con una progettazione standard, ma con qualcosa di completamente personalizzato, a seconda della committenza, che si basa su uno studio approfondito delle diverse criticità e delle esigenze richieste.

Ma non è tutto qui: l’azienda, infatti, opera solo ed esclusivamente con materiali di alta qualità interamente made in Italy, a differenza dei tanti competitor sul mercato, i quali, forti di forniture mediocri, possono proporre prezzi solo apparentemente più convenienti.

In cosa si traduce questo discorso? Principalmente nel fatto di offrire una garanzia completa su quanto progettato ed installato, insieme all’assistenza post-vendita e alla relativa manutenzione periodica programmata e d’emergenza.

E non dimentichiamo che l’azienda considera un fiore all’occhiello la sicurezza di tutti i suoi dipendenti e collaboratori e si impegna a fornire loro tutti i dispositivi necessari per garantire che non corrano alcun rischio.

Interessante è poi la possibilità di servirsi del noleggio operativo delle varie attrezzature, così da fornire ogni genere di materiale, previo pagamento di un canone periodico, con il vantaggio di ottenere prezzi più competitivi e di snellire le pratiche burocratiche.

Da ultimo, sottolineiamo che l’azienda dispone di tutte le certificazioni di legge necessarie, a dimostrazione della serietà e della professionalità offerte alla clientela.

Come contattare la ditta

La ditta in questione ha sede ad Arluno, in provincia di Milano, in via W. Tobagi al civico numero 14, per cui è possibile recarsi direttamente in azienda per parlare di persona con i suoi funzionari; altrimenti si può compilare l’apposito form presente sul sito, per essere contattati quanto prima.

Un’altra possibilità consiste nel contatto telefonico al numero 02-49597011, oppure via posta elettronica tramite l’indirizzo mail [email protected]; scegliete l’opzione che riterrete più indicata e potrete avere quanto prima un preventivo relativo ai diversi interventi richiesti, che la ditta si impegnerà a rispettare sia in termini di tempistiche che di budget.