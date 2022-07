Sicurezza e rapidità: i migliori metodi di pagamento digitali

L’economia è sempre più digitale: con il boom di e-commerce e portali che offrono servizi a pagamento di diversa natura, far girare denaro online è diventata una procedura molto frequente, al limite del quotidiano.

Alcuni metodi di pagamento, tuttavia, sono più sicuri e rapidi di altri e si prestano meglio alle transazioni che avvengono online.

Paysafecard: la nuova frontiera delle carte prepagate Anonimato, velocità e sicurezza sono tutte condizioni necessarie e desiderabili quando si parla di transazioni digitali. Questo vale in tutti i casi, ma in alcune circostanze è quasi d’obbligo rispettare questi criteri. Un esempio su tutti è il gioco sui casino online sicuri, approvati dall’ADM: questi, oltre a un vasto portafoglio di giochi adrenalinici, offrono già una soglia molto alta di sicurezza, che può essere rafforzata da parte degli utenti mediante l’uso di sistemi di pagamento altrettanto sicuri. In questo senso, registrarsi su un portale di slot certificato, approfittando di tutti i vantaggi garantiti dalla licenza AAMS e associando al proprio profilo utente un metodo di pagamento anonimo e veloce come la carta paysafe, non può che migliorare l’esperienza di intrattenimento.

La prepagata paysafecard, nello specifico, è disponibile in vari tagli, il cui importo può essere messo direttamente a disposizione dell’utente e utilizzato in una grande varietà di contesti, senza bisogno di registrazione e in modo del tutto rapido e sicuro; il prelievo, al contrario, è possibile registrandosi sul portale associato alla card, mediante la semplice scelta di un username o una password.

Carte di credito VISA e Mastercard Le carte di credito restano tra i metodi di pagamento più utilizzati, anche se bisogna sempre prestare attenzione ai massimali e alle spese di commissione, variabili da circuito a circuito. Il tipo di carta più diffuso in Italia è certamente rappresentato da PostePay, caratterizzato da spese di gestione minime e capace di garantire transazioni veloce e sicure. L’unico vero limite è rappresentato dalla copertura, che spesso e volentieri è limitata alla sola zona e ai soli portali italiani. Diverso è il discorso relativo alle carte del circuito Mastercard e VISA, decisamente più diffuse a livello geografico e molto più utilizzate in rete. Il successo dei portafogli elettronici I protagonisti indiscussi delle transazioni digitali sono, tuttavia, gli e-wallet, ossia i portafogli elettronici, tra cui spicca certamente PayPal. Le spese di commissione nulle, la rapidità delle transazioni in entrata e uscita e l’elevato livello di sicurezza che caratterizzano i portafogli elettronici hanno permesso a queste soluzioni di pagamento di imporsi sulla scena digitale. Chiudono il quadro sistemi di assistenza agli utenti molto performanti e la possibilità di associare agli e-wallet praticamente qualsiasi tipo di conto.

Le soluzioni digitali per i pagamenti e gli spostamenti di denaro di qualsiasi natura sono dunque sempre più vari: tra tante opzioni, scegliere la più appropriata alle proprie esigenze è prioritario per poter muovere denaro in totale sicurezza.