Barbara Bert In radio il nuovo singolo “Vivi”

Nuovo singolo per la nota cantante carrarina Barbara Bert, che torna in radio con “Vivi”, canzone lanciata da Gianni Togni nel 1982. Barbara: “Questo capolavoro di Gianni Togni, racconta della vita e del sogno di realizzarsi come cantante nel mondo dello spettacolo. E il “sogno” non ha né tempo né spazio temporale ed ogni generazione può viverlo sperando in un domani migliore”. La canzone, prodotta arrangiata e registrata da Marco Della Bona (Jericho) per la DDA Records, è già disponibile in tutti gli store digitali e presente nelle classifiche indipendenti radio. Barbara Bert sarà impegnata quest’estate in alcuni appuntamenti importanti. Tutte le news sulle pagine social dell’artista e sul sito ufficiale.



Per alcuni anni è stata la voce femminile di alcune tra le più importanti orchestre italiane. Ha in seguito abbandonato quel settore, perché maggiormente interessata alla musica leggera di interpretazione. Ha cantato per alcune stagioni alla Bussola di Focette, alla Capannina di Franceschi e al Caffè Concerto Paszkowski di Firenze. Contattata dal manager dei Milk and Coffee (complesso romano che ebbe grande successo negli anni ottanta) è stata inserita come moretta del gruppo, affiancando gli storici componenti Giancarlo Nisi e Florence Cavaliere. Con loro ha lavorato in Italia e in Europa in varie tournée’ a partire dal 2014. L’ultimo cd pubblicato è stato “40 years of Milk and Coffee”, che ha ottenuto successi di vendita soprattutto in Germania e in Francia. Barbara Ha iniziato nel 2018 la carriera da solista, con l’uscita del primo singolo, dal titolo “Souvenir” balzato al 1° posto nelle classifiche italiane prodotto ed arrangiato dal musicista Marco Della Bona in arte Jericho su etichetta DDA Records. A dicembre ha presentato il suo secondo singolo “Mon amour” bissando il successo del precedente. Nel Marzo del 2019 ha esordito a livello internazionale per un progetto Israeliano con il brano “Un fiore tra la neve”. A maggio è balzata ai primi posti delle classifiche indipendenti nazionali con il singolo “Come i mari degli atlanti” pubblicizzato anche da numerose riviste nazionali tra cui “Sorrisi e Canzoni Tv a cui ha fatto seguito un minitour live nelle principali piazze italiane partecipando come ospite a ben 2 eventi del “Radio Stop Festival” assieme a grandi nomi della musica italiana (THE KOLORS, ANNA TATANGELO, MIETTA, ALEXIA, SERGIO SILVESTRI ecc.), facendo tappa anche al “Festival Estivo di Piombino”, premiata come migliore artista internazionale indipendente dell’anno recandosi poi in Israele per una serie di concerti dal vivo. A dicembre esordisce con il suo primo album da solista “PROFILI DI DONNA“ in formato Cd fisico e digitale su etichetta DDA Records distribuito in tutti i negozi e store mondiali. Nel Febbraio del 2020 pubblica un nuovo singolo duettando con il comico Marco Milano in arte Mandy Mandy e sempre nello stesso anno pubblica il brano “Profilo di donna” brano autobiografico dedicato a tutte le persone che hanno subito atti di bullismo che supera le oltre 310.000 visualizzazioni, attestandosi ai vertici delle classifiche indipendenti nazionali ottenendo numerosi riconoscimenti soprattutto in varie scuole italiane per il tema trattato, testimoniando anche un messaggio di di coraggio e di speranza per chi come Barbara ha subito violenze in età adolescenziale. All’inizio del 2021 pubblica un’altro singolo sempre estratto dall‘album dal titolo “Cuori di ossigeno” scritto appositamente per lei da Bungaro. In seguito a questo ennesimo successo pubblica per i suoi fans un mini concerto live diviso in tre parti che raccoglie molti dei brani compresi nel suo primo album rivisitati in chiave acustica con l’ausilio di un solo strumento accompagnata dal suo produttore Marco Della Bona in arte Jericho. Nel mese di agosto viene trasmesso in rotazione sulle reti MEDIASET il teaser pubblicitario che anticipa l’uscita del suo nuovo singolo prevista a metà settembre dal titolo “Vieni e abbraccia il sole” in cui duetta insieme a Gianni Donzelli degli Audio 2, nonché autore del brano assieme all’autrice Mimma Leone che balza al 1°posto nelle classifiche nazionali dove tuttora staziona nella top ten e come brano più trasmesso nelle radio raggiungendo le oltre 100.000 visualizzazioni su YouTube.