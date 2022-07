Bordello nuovo singolo di Dj Tre, Lucido e RedNose

Dal 22 luglio 2022 è disponibile su tutte le piattaforme digitali di streaming e in rotazione radiofonica “BORDELLO”, il nuovo singolo di Dj Tre, Lucido e RedNose. “Bordello” è un brano che unisce le sonorità estive con la spinta di una dance potente che riporta in auge il movimento che più rappresenta il nostro paese: “gli zarri”. Un sound che spacca e miscela musica e voglia di divertirsi in questo progetto stupirà tutti! Pronti a fare bordello?

Spieganogli artisti a proposito del brano:«“Da ‘ciao mamma guarda come mi diverto’ a ‘mamma, stasera esco faccio bordello’. La mamma è sempre la mamma”. Luglio è un mese faticoso, per fortuna siamo arrivati noi. Istruzioni per l’uso: massimo volume, segui il ritmo e chiaramente grida forte. Facci sapere. Lo sappiamo che stavate aspettando noi per prenotare le vacanze. Tranquilli, il bordello si adatta ad ogni destinazione: Mykonos, Ibiza, Rimini, Miami, Ostia beach. Ci sembrava un po’ triste questa estate, come quando la festa non parte finché non arriva il pezzo giusto per allora… si fa BORDELLO».

Cosa succede quando un gruppo di amici vuole fare festa? Da una parte la geniale produzione di Dj 3, trio di storici DJ tra cui Dj Jad degli Articolo 31, Wlady Dj e produttore di Maria Salvador brano di J Ax e T. N. T, dall’altra la collaborazione tra Lucido, Red Nose e Michael Loielo youtuber rapper e influencer. DJ TRE è una nuova concezione di produzione musicale che fonda le sue radici negli anni Novanta pur abbracciando la filosofia delle tecnologie moderne. Tre tamarri con un linguaggio erudito. Dj Jad, Wlady, T.N.Y.

LUCIDO è il nome d’arte di Mirko Castagna. Nato a Roma il 26/01/1990 trascorre tutta la sua vita in provincia di Milano, a Rho.Scopre il rap alle scuole superiori, dove inizia a sperimentare con la musica prima come vocalist in discoteca, poi Dj e rapper.Incide svariati brani per passione, pubblicandoli sul web ed esibendosi in eventi di ogni genere.Nel 2013 incide “Vengo da Rho” sulle note di Ja Rule – New York, brano che gli regala popolarità a livello locale.A causa di problemi personali si allontana dalla scena fino al 2021, anno in cui incide la sigla di “Scemi Da Matrimonio”, programma televisivo diretto da Mitch e Gibba.

REDNOSE cresciuto nell’hinterland milanese, RedNose (vero nome Antonino Reale) fin da adolescente sviluppa la passione sia per il rap sia per la produzione musicale. Il primo disco ufficiale, Certe storie (SoundsGood Records / Edizioni Brioche Srl), esce alla fine del 2011 e i testi spaziano tra esperienze di vita personali, sentimenti e la ricerca della propria dimensione. RedNose porta i brani dal vivo aprendo ufficialmente anche alcuni live di Fabri Fibra. Nel novembre 2012 esce in free download “Tutti klown mixtape”, lavoro in cui RedNose è affiancato da quattordici ospiti tra rapper, dj e produttori (come 2nd Roof, Maxi B, Dj Kamo, Dinamite, Moreno, Caneda ecc.). L’artwork grafico d’autore è firmato da uno dei writer italiani più quotati: Dra dei Ckc Crew.

Nel 2012 RedNose fonda il Klown Army Studio, studio di registrazione/produzione, dove non solo si occupa di produrre, mixare e masterizzare i propri brani ma lavora anche su singoli e album di altri artisti. Nel 2014 pubblica per Trumen Records un nuovo Ep, Cenere. Nello stesso anno partecipa a un progetto legato alla onlus “Associazione Minuetto Onlus-Mimì Sarà” collaborando al brano “A volte” della band BOX15. Nel frattempo, RedNose conduce per un anno e mezzo “Open Mic”, programma tematico di Hip Hop Tv. Nell’estate 2015, con lo pseudonimo Tony Real, insieme a Jody Cecchetto (figlio del noto manager e talent scout) produce il singolo Sex Machine, trasmesso da tutte le più importanti radio nazionali. Grazie a questo brano, RedNose appare nel programma “Colorado” su Italia 1. Il 2016 è l’anno in cui si intensificano i lavori sul nuovo album, il cui titolo, oltre a riprendere il cognome di RedNose, esprime un concetto attorno a cui ruota il senso di molte delle rime dei brani: Reale.