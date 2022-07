Premio per tesi di laurea “Laura Cipollone” del centro per le pari opportunità della Regione Umbria: le domande entro il 31 agosto

Il Centro per le Pari Opportunità della Regione Umbria bandisce ogni anno il Premio per tesi di laurea “Laura Cipollone”, al fine di contribuire alla sensibilizzazione di studentesse e studenti a confrontarsi con la tematica delle pari opportunità tra donne e uomini, della cultura della differenza e degli studi di genere. Scade il prossimo 31 agosto il bando annuale relativo alle/ai laureate/i nell’Anno Accademico 2020/2021. Le domande dovranno essere presentate entro le ore 13. Nel sito del Centro Pari Opportunità, nella sezione dedicata al Premio, è possibile scaricare il Bando e lo schema di domanda.

Possono concorrere all’assegnazione del premio le/i laureate/i di ogni Facoltà e Corso di Laurea delle lauree triennali, magistrali o magistrali a ciclo unico dell’Università degli Studi di Perugia e dell’Università per Stranieri di Perugia, in una qualsiasi delle sessioni dell’Anno accademico 2020/2021 che abbiano discusso la tesi sulle tematiche indicate nel bando. Possono altresì concorrere le/i residenti in Umbria, in possesso dei sopra citati titoli di studio, che si sono laureate/i anche in Atenei fuori regione in una qualsiasi delle sessioni dell’anno accademico 2020/2021. Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito del CPO www.centropariopportunita.regione.umbria.it o inviare una mail all’indirizzo [email protected]