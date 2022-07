Pisa. Protezione Civile: si potenzia il sistema di allertamento in casi di emergenza

Si potenzia il sistema di allertamento in casi di emergenza della Protezione Civile comunale. A Palazzo Gambacorti si è tenuto un incontro al quale hanno partecipato diversi enti, associazioni e attività del territorio che fino ad oggi non avevano ancora aderito alla sistema utilizzato dal Comune per garantire la comunicazione in emergenza sia alla popolazione che agli “addetti ai lavori”.

Questi ultimi – appunto enti, associazioni e società di servizi del territorio – aderendo al sistema di allerta possono infatti rivestire un ruolo importantissimo nella comunicazione di emergenza: da un lato invitando i propri contatti ad iscriversi alla piattaforma ed essere quindi sempre aggiornati in tempo reale su eventuali criticità, dall’altro inoltrando agli stessi le allerte emesse dalla Protezione Civile.

Durante la riunione l’assessore alla Protezione Civile, Raffaele Latrofa, insieme al responsabile dell’Ufficio Protezione Civile, Luca Padroni, hanno illustrato ai presenti il funzionamento della piattaforma e sottolineato l’importanza di essere registrati al sistema, che si configura come uno strumento fondamentale per gestire le allerte e le emergenze. L’impegno preso da diversi dei soggetti che hanno partecipato all’incontro è stato quello di entrare nel sistema di allertamento della Protezione Civile.

«Ho ritenuto molto utile facendo anche tesoro dell’esperienza del Covid, che ci ha visti impegnati ininterrottamente come Protezione Civile, l’allargamento a più interlocutori possibile del sistema di allerta – dichiara l’assessore alla Protezione Civile, Raffaele Latrofa. Questo ci consentirà di rendere ancora più efficiente il sistema di Protezione Civile pisano che ha dato in questi anni ampia dimostrazione della sua ottima organizzazione. Colgo l’occasione per ringraziare pubblicamente tutti coloro che, sotto la guida dell’eccellente Ing. Padroni, da anni regalano alla comunità la loro preziosa esperienza. È molto bello pensare di poter allargare questo cerchio per affrontare prossime altre urgenza con un rinnovato spirito di comunità cementato in questi anni». Ad oggi la piattaforma conta 5660 iscritti tra i cittadini e 230 iscritti (corrispondenti a 45 realtà del territorio) fra gli “addetti ai lavori”.