Come scegliere l’ombrello giusto secondo Schirmmacher

Lo storico produttore austriaco di ombrelli personalizzati e pubblicitari Schirmmacher ha recentemente aperto il proprio sito in italiano, disponibile presso schirmmacher.it.

Grazie alla loro esperienza pluriennale che ha radici negli anni 50, oggi vogliamo proporvi alcuni primi consigli utili per la scelta dell’ombrello giusto per ognuno di noi, indipendentemente che sia personalizzato o no!

Ci sono diversi fattori da considerare quando si cerca di scegliere l’ombrello migliore per le proprie esigenze personali. In questo articolo, discuteremo tutti i diversi tipi di ombrelli in cui puoi investire e quali scopi servono ciascuno. Comprendendo i pro e i contro di ogni tipo di ombrello, puoi prendere una decisione più informata sul tipo di ombrello che meglio si adatta alle tue esigenze personali.

Quali sono le tue esigenze?

La prima cosa che devi considerare è perché vuoi un ombrello. Cerchi protezione dalla pioggia, protezione solare o personal branding?

Una volta che hai determinato come vuoi che funzioni il tuo ombrello, devi considerare la frequenza con cui lo utilizzerai. Se vivi in una città piovosa e vai al lavoro ogni giorno, devi assicurarti che il tuo ombrello sia resistente e facile da trasportare. Se stai cercando un ombrellone da spiaggia che utilizzerai solo un paio di volte all’anno, devi dare la priorità al diametro della calotta e alla protezione dai raggi UV.

Quando stai cercando di trovare l’ombrello perfetto, devi decidere come e dove utilizzerai il tuo ombrello. Cerchi un patio o un ombrellone? Se è così, devi trovare una base adeguata e robusta per il tuo ombrellone. Devi assicurarti che l’ombrello sia della dimensione corretta e devi assicurarti che l’ombrello sia resistente.

Se stai cercando un ombrello per la pioggia, devi pensare a quanto spesso lo utilizzerai. Dovresti anche pensare al tipo di clima in cui vivi che determinerà la durata del tuo ombrello. Devi pensare a scegliere un ombrello con struttura e funzionalità che si adattino alle tue esigenze. Dovrai anche assicurarti che il tuo ombrello abbia la forma corretta.

Se stai cercando di ottenere un ombrello di marca o stampato, allora vorrai capire quale processo di stampa è il più efficiente e appropriato per le tue esigenze individuali.

Iniziamo a vedere qualche categoria in particolare

Tutti capiscono che lo scopo di un ombrello da pioggia è quello di fungere da protezione contro le intemperie. Tuttavia, molte persone non si rendono conto che esistono diversi tipi di ombrelloni da pioggia progettati per funzionalità specifiche a seconda dell’ambiente in cui verranno installati.

L’ombrello classico è l’ombrello da pioggia più comune. Questi ombrelli sono ombrelli di tutti i giorni e sono generalmente costituiti da un’asta in metallo e un tettuccio in poliestere. Non sono gli ombrelli più grandi o più resistenti. Tuttavia, se sei un single che vive in un clima moderatamente piovoso, il classico ombrello è probabilmente una soluzione adeguata per te.

Se vivi in ​​un clima in cui il tempo cambia frequentemente o rapidamente, potresti prendere in considerazione un ombrello pieghevole. Gli ombrelli pieghevoli sono molto compatti e possono essere portati in giro in una borsetta. Questa caratteristica permette di essere preparati in caso di pioggia improvvisa. Inoltre, se stai pianificando una vacanza, un ombrello pieghevole può essere facilmente riposto in una borsa a mano.

Se vivi in ​​un clima particolarmente piovoso e ventoso, potresti prendere in considerazione un ombrello da pioggia più resistente e rinforzato.

Inoltre, sono in genere a doppio strato per evitare che l’ombrello si sollevi verso l’alto durante una tempesta.

L’ombrello automatico è un altro tipo di ombrello da pioggia che si aprono e chiudono premendo un semplice pulsante. Se sei una persona le cui mani sono sempre piene, come ad esempio con borse o buste della spesa, allora un modello automatico è una scelta che può davvero tornare utile. Infatti non dovrai preoccuparti di giocherellare con gli ombrelli mentre hai le mani piene di generi alimentari o caffè o altro. Puoi semplicemente fare clic su un pulsante e sarai protetto.

