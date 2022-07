Una Ragazza per il Cinema fa tappa ad Acicastello

Continuano le selezioni in tutta Italia, della 34esima edizione del Premio Nazionale di Bellezza e Talento “Una Ragazza per il Cinema”, organizzata da Antonio Lo Presti e Daniela Eramo, in vista dell’attesissima Finale Nazionale, che si svolgerà, l’11 settembre prossimo, in Sicilia, nello splendido scenario del Teatro Antico di Taormina. Grande fermento anche in Sicilia, infatti, la carovana di “Una Ragazza per il Cinema”, stasera, giovedì 14 luglio, farà tappa ad Acicastello, con un grande spettacolo.

In programma, tra una sfilata e l’altra, dove le aspiranti modelle, si contenderanno l’accesso in Finale Nazionale, ci saranno anche momenti di spettacolo: la comicità e la simpatia del cabarettista Gianluca Barbagallo; la splendida voce di Marika Stivala e momenti di danza, con l’accademia “I Have a Dream” di Elisa Percolla e la Dance Musical Theatre Academy Tremestieri Etneo

Inoltre, l’evento “Una Ragazza per il Cinema”, è stato inserito nel prestigioso cartellone della Rassegna del Taormina Arte 2022. Da 34 anni nel panorama nazionale, il Premio “Una Ragazza per il Cinema”, dà accesso a bellezze e talenti, al mondo dello spettacolo. Un bel trampolino di lancio per tante ragazze. Condurranno lo spettacolo, Cristiano Di Stefano, volto noto del panorama televisivo siciliano e Naomi Moschitta, vincitrice “Una Ragazza per il Cinema” nel 2018.

Lo spettacolo è inserito nel cartellone “Ciclopi Fashion Week”, del Comune di Acicastello, grazie alla straordinaria organizzazione dell’Assessore Marco Calì.