Grosseto. Auto colpisce gruppo di ciclisti: 4 morti e 6 feriti

È drammatico il bilancio di un incidente stradale avvenuto giovedì mattina a Grosseto. Un’auto ha colpito un gruppo di ciclisti sul margine della carreggiata provocando il decesso di quattro persone. Altri sei sono i feriti. Lo scontro tra i mezzi sembra sia avvenuto in modo frontale. Il sinistro stradale è avvenuto tra la zona di Bracciano e il Madonnino lungo l’Aurelia Vecchia strada statale 152.

In base a quanto riferisce la stampa locale, il ciclista primo della fila sarebbe riuscito ad evitare l’auto mentre non c’è stato nulla da fare per gli altri. A lavoro Caraninieri, Vigili del Fuoco e Polizia Municipale. Il conducente dell’auto potrebbe avere accusato un malore e sarebbe tra le vittime. Il mini suv sarebbe sbandato colpendo un ciclista, provocando un effetto birillo e trascinando una delle vittima fuori strada nella scarpata. Le forze dell’ordine stanno controllando le identità ma si tratterebbe di un gruppo di amatori di mezza età. Più anziano il conducente.