Stampare foto su tela, perché è la tendenza del momento

I trend parlano chiaro: siamo tornati verso il passato quando le fotografie si stampavano per poterle conservare in modo eterno; attenzione, non stiamo dicendo che i sistemi Cloud o di archiviazione digitale sono stati messi da parte ma intendiamo dire che le foto più speciali vengono stampate su tela. Stampare foto su tela è un trend in crescita e a dimostrarlo sono i dati di vendita: perfette per decorare case private ma anche attività commerciali, possono raccontare una storia, emozionare o semplicemente abbellire. Il segreto? Rivolgersi ad esperti del settore: solo così potrai avere i prezzi della stampa su tela più convenienti senza rinunciare alla qualità.

Stampa su tela: la tendenza design per decorare casa

Come accennato ad inizio articolo, stampare foto su tela è un vero must. La tendenza, nata nel 2019, si è rafforzata sempre più e piace perché consente di avere a disposizione immagini personalizzate con le proprie fotografie che diventano però autentici quadri. Anche senza cornice, basterà fissarle al muro; giocando tra diverse dimensioni è anche possibile creare una gallery wall.

Puoi stampare foto su tela a tema, ad esempio per creare una parete di ricordi con immagini di famiglia, oppure dare vita ad un muro a tema viaggi per gli appassionati del genere o ancora scegliere foto del tuo lavoro per l’angolo di smart working.

Se in passato abbiamo visto le foto stampate su cuscini, coperte, tazze e altri elementi pensati per camera da letto e ufficio, oggi diventano veri e propri quadri. Per poter ottenere ottime risoluzioni ricordiamo l’importanza di selezionare foto di qualità: questo significa evitare di scegliere foto scambiate tramite WhatsApp o Facebook che abbassano la risoluzione ma prestare attenzione anche a quelle editate con programmi come lightroom su smartphone che potrebbero alleggerire eccessivamente le immagini facendo perdere loro qualità.

La chiave del successo di questo elemento decorativo è la possibilità di personalizzazione; le foto potrebbero anche non essere perfette ma sono vere, sincere e soprattutto legate alla persona che le fa stampare. Immagini della propria famiglia, dei propri viaggi, dei propri amici sono i soggetti preferiti ma c’è anche chi, appassionato di fotografia, sceglie di far stampare su tela le migliori foto scattate durante un determinato periodo, magari facendo in modo che abbiano lo stesso tema o colore in comune così da creare una gallery wall gradevole.

Stampare foto su tela: come scegliere le immagini giuste

Con l’aiuto dei migliori designer abbiamo elaborato alcuni punti fondamentali che possono aiutare gli utenti a scegliere le immagini giuste da stampare su tela.

– Colori. Il primo elemento da prendere in considerazione è la palette cromatica; tenere in considerazione quali sono le tonalità che stai utilizzando per l’arredamento. Le case più moderne sono spesso minimal e quindi è anche possibile spaziare con tonalità a contrasto; in caso invece tu abbia già scelto alcune sfumature predominanti cerca di creare una palette che sia armoniosa.

– Dimensioni a disposizione. Puoi scegliere un’unica grande stampa oppure creare una gallery wall ma è fondamentale che tu abbia in mente le misure a tua disposizione. Un’ottima opzione è creare un piccolo schizzo in proporzione così da capire come starebbero le tele che vorresti posizionare.

– Qualità di stampa. Un elemento da non sottovalutare è il sito web a cui affidi le stampe; leggere le recensioni per capire l’effettiva qualità di stampa è sicuramente d’aiuto. Se desideri un risultato professionale non basarti solamente sui prezzi più bassi ma cerca di prediligere un buon rapporto qualità prezzo così da avere esposte immagini speciali e davvero impattanti. Chi sta cercando un punto di riferimento per il settore è Ilfotoalbum. Con la possibilità di scegliere tra orientamento e dimensione ma anche tra stili come classico, vintage o collage è una delle scelte più popolari online.