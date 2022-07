Papa Francesco nega di avere il cancro

Si è scritto tanto negli ultimi mesi sulle condizioni di salute di Bergoglio. Molti vaticanisti sostengono che il Pontefice potrebbe dimettersi a breve. Ma è stato lo stesso Papa argentino a smentire questi rumors direttamente in un colloquio esclusivo con l’agenzia internazionale Reuters nella sua residenza vaticana. L’argentino ha negato di avere il cancro liquidando la notizia come un “pettegolezzo di corte”. Francesco I ha però ammesso che se un giorno le sue condizioni di salute gli rendessero impossibile la gestione della Chiesa potrebbe valutare le dimissioni.

Il Papa alla domanda sulla condizione del suo ginocchio destro ha scherzato. “Sono ancora vivo!”. Il Pontefiche ha spiegato di avere subito “una piccola frattura” al ginocchio quando ha fatto un passo falso mentre un legamento era infiammato. “Sto bene, sto lentamente migliorando”, ha aggiunto grazie alle cure a cui si sta sottoponendo.

Francesco ha riferito che ci sono stati contatti tra il segretario di Stato vaticano cardinale Pietro Parolin e il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov in merito ad un possibile viaggio a Mosca. Nessun Papa ha mai visitato la capitale russa e il Pontefice ha più volte condannato l’invasione russa in Ucraina. “La prima cosa è andare in Russia per cercare di aiutare in qualche modo, ma mi piacerebbe andare in entrambe le capitali”.