Coworking: Rete Cowo®, dove i coworker non sono clienti e la relazione viene prima del business

Nella prospettiva di Rete Cowo®, il Network dei Coworking Indipendenti, il Coworking è concepito per rendere la quotidiana attività lavorativa un’esperienza migliore, ricorrendo alla condivisione di spazi e conoscenze. Una visione in cui i coworker non sono mai percepiti come semplici clienti, ma professionisti con cui lavorare.

Il Network attualmente dispone di 100 spazi condivisi in Italia e Svizzera, risultato di un processo di costante crescita inaugurato nel 2008. Della Rete Cowo® fanno parte proprietari immobiliari e realtà in affitto, aziende e singoli professionisti, associazioni e fondazioni, società ed enti pubblici.

Cowo® rappresenta il punto di riferimento per una comunità di migliaia di professionisti, afferenti a ogni settore lavorativo. Un’esperienza di Coworking Italia che costituisce un autentico riferimento.

Ed è proprio il ruolo di primo piano nel settore ad aver condotto alla definizione di un approccio integrato ben impostato e ottimamente articolato, così che chiunque, a fronte di semplici requisiti, possa avviare una corretta e proficua attività di Coworking.

Chi entra a far parte della Rete Cowo® approfitta di un supporto che va dalla formazione tematica allo studio costante della contrattualistica, dal monitoraggio e assistenza in occasione di sovvenzioni e bandi alle strategie di marketing/comunicazione personalizzate. A ciò si aggiunge l’opportunità di partecipazione agli eventi nazionali e un sostegno che ha per oggetto i rapporti con le istituzioni ad ogni livello e su qualunque territorio.

All’interno della proposta figurano spazi specializzati per le diverse esigenze operative: dai Coworking per le aziende a quelli per le startup, passando per soluzioni per il mondo dell’artigianato, freelance, consulenti, per incontri, per formatori e molti altri ancora.

Alla base del progetto ci sono impegno e intuizioni di Massimo Carraro, co-fondatore del progetto Rete Cowo® insieme a Laura Coppola e autore del libro “Ho fatto un Coworking, anzi 100 – Se la relazione viene prima del business”, dove racconta l’evoluzione del Coworking italiano attraverso la sua esperienza diretta, dal primo spazio in Italia da lui aperto nel 2008 alla realtà dell’attuale Network Rete Cowo®, esteso in tutta Italia e Canton Ticino.

Conoscere tutte le caratteristiche di Cowo® è semplice visitando il portale ufficiale https://cowo.it/. Il web rappresenta del resto un contesto fondamentale per il Network, e il portale ufficiale dispone di 1.400 articoli e pagine che sono espressione di una conversazione, ancora in corso, sul mondo del Coworking.