Autovetture low cost, con il noleggio è possibile. Scopri tutto

Oggi, acquistare l’auto può essere davvero costoso. Le automobili hanno prezzi sempre più alti e allo stesso tempo si svalutano molto velocemente; l’alternativa? Molte persone puntano ad acquistare auto usate ma possiamo dirvi che ci sono delle proposte molto più convenienti: il noleggio. Noleggiare un’auto è sicuramente l’opzione più vantaggiosa; non solo ha prezzi più accessibili ma ti dà modo di evitare una serie di spese di gestione che invece dovresti sostenere sia in caso di auto nuova che di vettura usata.

Autovetture low cost a noleggio: non solo luxury

Molte persone pensano all’autonoleggio come ad un servizio per poter avere a lungo termine macchine di lusso che altrimenti non potrebbero acquistare o che peserebbero sul bilancio familiare; basti pensare a tutti i professionisti che coprono ruoli di rappresentanza e cercano quindi macchine in grado di corrispondere a quella carica.

Devi sapere che i migliori servizi di noleggio a lungo termine, coinvolgono non solo chi ha partita iva o il mondo business ma anche i privati che possono ottenere importanti benefici. Per quanto riguarda la scelta delle macchine ci teniamo a sottolineare che esistono autovetture low cost a noleggio ma anche modelli più costosi. Chiaramente la scelta della tipologia di mezzo dipende da te, che puoi scegliere anche in base al prezzo o al design.

Autovetture low cost a noleggio: i vantaggi

Sono diversi i motivi per cui dovresti valutare il noleggio a lungo termine; i vantaggi del noleggio a lungo termine delle autovetture low cost ti danno modo in primis di rispettare un budget avendo la certezza di una rata fissa, non ti mettono in difficoltà con costi nascosti perché è tutto già deciso in fase di contratto.

Inoltre non avrai l’immobilizzazione del capitale e non dovrai occuparti né di maxi rate iniziali né finali; infine a livello economico anche se l’auto perdesse valore nel tempo non sarebbe un problema tuo.Per quanto riguarda invece vantaggi della tipologia operativa puoi avere a disposizione un’auto sempre nuova (anche se low cost!), scegliere tra tantissime opzioni diverse e avere un lato fiscale molto chiaro.

Chi si occupa di noleggio, spesso offre anche il servizio di ritiro dell’usato che viene valutato al momento della firma del contratto. Insomma, con tutto ciò che è compreso è davvero vantaggioso.

Cosa è incluso nel contratto

Quando firmi un contratto di noleggio a lungo termine, oltre a tutti i vantaggi precedentemente elencati devi tenere in considerazione tutto ciò che è compreso nella rata:

– Assistenza a disposizione in caso di incidenti, con soccorso stradale e auto sostitutiva in molti casi

– Tagliando e manutenzione ordinaria

– Assicurazione RCA completa; in alcuni contratti è compreso anche la combo furto e incendio, in altre se la desideri devi aggiungerla tu

Noleggio a lungo termine: i vantaggi non solo per le partite iva

È chiaro che il noleggio a lungo termine sia estremamente vantaggioso per società, aziende e partite iva. Infatti, il costo di gestione del mezzo è detraibile e può essere inserito nelle spese di gestione dell’attività. Quello che molti non sanno però, è che risulta estremamente vantaggioso anche per chi guida molto ma è un cittadino privato. Per chi è particolarmente consigliato? Il noleggio a lungo termine è perfetto soprattutto per chi supera i 15.000 km all’anno ma anche chi ne percorre meno potrebbe contattare chi se ne occupa per trovare una promozione in linea con i propri bisogni.

Autovetture low cost a Noleggio: a chi affidarsi e quali modelli scegliere

Se cerchi un noleggio a lungo termine con auto low cost allora Facile Rent è sicuramente la scelta migliore per te; oltre ad avere a disposizione un parco auto luxury mette in promozione tantissimi modelli di utilitarie decisamente accessibili con prezzi sotto i 300 euro mensili. Quali scegliere? Dalla Fiat Panda alla Peugeot Ion fino alla Toyota Yaris Ibrida; consigliate anche Citroen C1, Renault Clio e modelli leggermente più spaziosi come la Volkswagen Polo o la Peugeot 208.