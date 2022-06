Che cos’è il dropshipping? Modello di business ecommerce

Stai cercando un modo per entrare nel mondo dell’e-commerce? Il dropshipping è uno dei modi più sicuri e semplici per farlo!

Il dropshipping è un modello di business online a basso rischio che può aiutarti a passare da 0 a quanto vuoi con poche ore di lavoro al giorno e non richiede un grande investimento.

Incuriosito? Dovresti ! Continua a leggere per saperne di più su questo entusiasmante modo di fare soldi nel fiorente mondo dell’e-commerce.

Cos’è il dropshipping?

Il dropshipping è il modello e-commerce in cui i proprietari dei negozi online non gestiscono l’inventario da soli. I dropshipper, infatti, acquistano gli articoli da un fornitore di terze parti che soddisfa gli ordini dei clienti per loro.

Un esempio di dropshipping:

Immaginiamo che tu abbia un negozio online in cui vendi prodotti per cani.

Come dropshipper, non è necessario acquistare centinaia o migliaia di collari o guinzagli in anticipo e conservarli in un magazzino in affitto (o nel tuo garage) fino a quando non effettui una vendita. Invece, trovi un fornitore di terze parti che ha lo spazio di magazzino per immagazzinare i tuoi articoli.

Una volta che un cliente acquista da te, il tuo fornitore (o fornitori, possono essercene molti), si occupa del processo e spediscono il prodotto direttamente al tuo cliente. Non hai mai bisogno di occuparti della logistica!

Abbastanza pulito, vero?

Il tuo compito principale come venditore è portare i clienti nel tuo negozio online: ed è per questo che devi imparare come iniziare a fare dropshipping online per il tuo negozio. Puoi farlo da qualsiasi luogo purché tu abbia un laptop e una connessione a Internet!

Come mai il dropshipping è diventato popolare?

Nel 2019, il mercato globale del dropshipping è stato valutato a 162,44 miliardi di dollari. Si prevede che il valore del settore raggiungerà l’enorme cifra di 591,77 miliardi di dollari entro il 2027. Come siamo arrivati ​​qui?

Tecnicamente, il dropshipping risale agli anni ’60 quando potevi ordinare cose da un catalogo di posta. Hai scelto un prodotto che ti piaceva, fatto una chiamata e lo avresti consegnato da un magazzino direttamente a casa tua.

Ma parliamo di cosa è successo da quando è entrato in gioco Internet.

Amazon ed eBay

Negli anni 2000, Amazon ed eBay hanno permesso a persone come te di vendere online. Sia Amazon che eBay consentono il dropshipping. Prendono le tasse di dropshipping, però. Ad esempio, Amazon prende tra il 10% e il 15% dei tuoi profitti. Tuttavia, Amazon ti consente di metterti di fronte a oltre 300 milioni di utenti attivi con un’elevata intenzione di acquisto.

AliExpress

AliExpress ha consentito a chiunque nel mondo di acquistare prodotti direttamente dai produttori cinesi. Il lancio di AliExpress ha influenzato in modo massiccio l’industria del dropshipping perché la barriera linguistica era sparita.

Il processo di acquisto è diventato più facile ed economico.

Il dropshipping è davvero redditizio?

Oggi, il dropshipping è un modello di business legittimo che può aiutarti a guadagnare abbastanza una volta che avrai preso la mano! Il cielo è il tuo limite. Il dropshipping funziona così bene che oltre il 33% dei negozi online lo utilizza per soddisfare la propria domanda di prodotti.

Come abbiamo discusso prima, si prevede che il dropshipping sarà un’industria da 591,77 miliardi di dollari entro il 2027. Come si ottiene un pezzo di questo? Torniamo al tuo negozio di prodotti per cani immaginario.

Immaginiamo che uno dei prodotti nel tuo negozio sia questo letto per cani ortopedico.

Puoi acquistare questo letto su AliExpress a partire da € 8,45. Lo vendi a € 39 nel tuo negozio online e la spedizione e la pubblicità costano $ € per prodotto (la maggior parte dei clienti si aspetta la spedizione gratuita, quindi consigliamo di includere i costi di spedizione nel prezzo del prodotto).

Contiamo il tuo profitto:

€ 39 – € 8,45 – € 9 = € 21,55 per prodotto

Se vuoi guadagnare oltre € 10.000 al mese, devi vendere circa 464 di questi letti per cani.

A pensarci bene, 464 non sono così tanti quando puoi rivolgerti a potenziali clienti da tutto il mondo. Con le giuste tattiche pubblicitarie, puoi guadagnare tanto!

Quindi, sì, il dropshipping può essere un modello di business altamente redditizio. Devi solo trovare prodotti vincenti.