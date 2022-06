Appartamento con terrazzo a Torino Centro: come scegliere quello giusto

Dopo questi due anni di reclusione forzata a causa della pandemia, ci si è resi sempre più conto che vivere in una casa con uno spazio esterno è importante e può cambiare la qualità della vita. Se cerchi casa o ti stai trasferendo nel capoluogo piemontese, devi valutare un appartamento con un terrazzo a Torino: avrai il tuo angolo di paradiso, lasciando il traffico e il caos di una grande città ai piani bassi.

Oltre al motivo descritto in precedenza, legato al lockdown, le ragioni per avere un terrazzo sono tantissime:

Sfoggiare un’abbronzatura perfetta già dai primi caldi;

Ammirare la città da una prospettiva diversa;

Godere di aria più pura rispetto ai piani inferiori;

Praticare un hobby in terrazzo, come il giardinaggio;

Far scorrazzare i bambini all’aria aperta;

Organizzare cene in un’atmosfera speciale.

Vivere a Torino è una scelta ideale per le coppie, le famiglie, ma anche i single. Infatti, la città offre soluzioni immobiliari diverse a seconda delle esigenze e delle necessità. Al di là di aspetti fondamentali, come la metratura, il numero di locali e l’ubicazione, l’indecisione più frequente nella scelta di una casa a Torino in affitto oppure in vendita è il dilemma tra giardino o terrazza.

In questo articolo vedremo perché negli ultimi anni viene prediletto un appartamento In vendita a Torino con terrazzo, rispetto al giardino, e quali sono gli aspetti da considerare prima della scelta.

Tipologie di appartamenti con terrazzo economici in vendita a Torino

Se devi acquistare o affittare un appartamento in una città come Torino, devi considerare molti aspetti, ma la presenza di uno spazio esterno influenzerà non poco la tua scelta. Dai balconi con vista, ai terrazzi spaziosi, fino agli attici esclusivi, questi sono alcuni spazi dove puoi ricreare un ambiente tutto tuo tra piante, poltrone e tranquillità.

Esistono due tipologie principali di terrazzo:

Il terrazzo a livello : è una superficie scoperta che fa parte integrante della casa. Si accede direttamente dall’appartamento di cui rappresenta una proiezione verso l’esterno;

: è una superficie scoperta che fa parte integrante della casa. Si accede direttamente dall’appartamento di cui rappresenta una proiezione verso l’esterno; Il lastrico solare: è una superficie piana posta nella parte superiore del condominio e ha la funzione di copertura. Può essere di proprietà comune ma ad uso esclusivo, di proprietà esclusiva oppure di proprietà ed uso comune.

La tipologia più richiesta è la prima, ossia il terrazzo a livello, dove è possibile ricreare un proprio salotto all’aperto.

Con un Terrazzo a Torino, puoi realizzare il tuo sogno di vivere all’esterno della tua casa pur abitando in città.

Un appartamento con terrazza nel quartiere Crocetta oppure a Torino Centro è vivibile sia d’estate che d’inverno, grazie alla possibilità di allestire una copertura in inverno e inserire una piscina montabile in estate (al riparo della privacy).

Se cerchi altre idee per trasformare il terrazzo nel tuo regno ti diamo qualche suggerimento:

Equipaggia il terrazzo con una cucina esterna, e perchè no un barbecue;

Trasforma la terrazza in un rigoglioso giardino;

Installa una veranda per tutte le stagioni;

Arreda il tuo terrazzo come un salottino sotto il cielo stellato.

Insomma un appartamento con terrazzo a Torino è un PLUS di fascino da arredare e curare con personalità. Possederne uno oggi è una vera fortuna: uno spazio all’aperto dentro le mura di casa.

Perché un piccolo terrazzo a Torino ha più valore di un giardino?

Parlando di spazi aperti e verde, ti verrà spontanea la domanda: ma è meglio avere un giardino o un terrazzo?

Non è possibile stabilire a priori quale sia la scelta migliore, potresti decidere per l’uno o per l’altro in base a ciò che ti serve e può essere più utile per te e le esigenze della tua famiglia.

Alzarsi la mattina e affacciarsi su un panorama mozzafiato e tornare a casa per ammirare un tramonto spettacolare: tutto questo puoi ottenerlo con un terrazzo a Torino o provincia.

L’aspetto che fa pendere la bilancia verso il terrazzo è la possibilità di creare un piccolo spazio verde e autonomo, distaccato da altri spazi naturali, limitando la presenza di spiacevoli insetti e animaletti che sono numerosi nei giardini.

Rispetto al giardino, il terrazzo richiede maggiore cura, soprattutto se è semicoperto, poiché le piante non beneficeranno della pioggia, ma avranno bisogno di essere annaffiate.

Di certo, non si può dimenticare che il terrazzo fa tendenza, ed è diventato un elemento esclusivo di una casa. Ospitare gli amici per un aperitivo o una festa sul terrazzo, godendo della frescura serale dopo una afosa giornata estiva è un aspetto che fa davvero la differenza nella scelta di un appartamento da affittare o da comprare.

Dove trovare le case perfette con terrazzo a Torino

Una volta esaminati i vantaggi delle case con terrazzo, se hai deciso che non puoi rinunciare all’idea di vivere con uno spazio esterno, non ti rimane che cercare tra i tanti appartamenti in vendita a Torino centro con terrazza vivibile.

Per fare la scelta giusta puoi rivolgerti a esperti della zona, che ti consiglieranno e ti eviteranno il rischio di commettere una valutazione sbagliata.

Se hai sempre desiderato vivere in un attico con terrazza è il momento di realizzare il tuo sogno.