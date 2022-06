Premio Culturale Internazionale Cartagine 2022 – XX edizione

IN CAMPIDOGLIO

ROMA – Si è svolta a Roma, nella Sala della Protomoteca in Campidoglio, la cerimonia di consegna del “Premio Culturale Internazionale Cartagine” il prestigioso riconoscimento destinato a coloro che hanno contribuito, in Italia ed all’estero, allo sviluppo della cultura in diversi settori, nell’interesse supremo dell’elevazione e della promozione del progresso dei popoli, della ricerca della verità, della libertà, della giustizia e della pace e, quindi, della fratellanza universale.

Il Premio Cartagine nato nel 2001, il “Primo anno del Terzo Millennio, è giunto alla XX edizione. Venerdì 17 giugno l’evento è stato emozionante con la presenza delle personalità che sono state insignite di tale riconoscimento che rappresenta idealmente un “Ponte di Cultura” tra i popoli che si affacciano sul “Mediterraneo”.

Il Premio Culturale Internazionale Cartagine è organizzato e gestito da una apposita Associazione culturale denominata “Accademia Culturale Internazionale Cartagine 2.0”, organizzata sulla base di un proprio Statuto. Peculiarità unica ed originale del “Premio Culturale Cartagine” è riconoscere quali personaggi illustri, non solo coloro che hanno già alle spalle un background importante e ben noto alla collettività ma soprattutto quelle personalità ancora poco note che lavorano, seppur non ancora alla ribalta, per costruire un percorso virtuoso e determinante in vari settori: dall’impegno sociale alla ricerca medica, dalla divulgazione della cultura all’imprenditoria di qualità, dalla difesa dei diritti umani alla politica etica e solidale.

Tutte le personalità che vengono insignite del Premo Cartagine sono annotate sul prestigioso Albo d’Onore dell’Accademia, assumono la qualità di ‘Accademici’ e diventano parte integrante del Senato Accademico.

Alla cerimonia di premiazione, che ha avuto luogo nel pomeriggio di venerdì 17 giugno, è intervenuto il Presidente dell’Assemblea Capitolina Svetlana Celli.

Il Senato Accademico presente all’evento era rappresentato dal Presidente e Rettore dottor Alessandro Della Posta, da don Giuseppe Capsoni, dall’Ammiraglio di Squadra dottor Rinaldo Veri, dal dottor Rodolfo Rivera e dal dottor Nicolae Mazilu che hanno consegnato il ‘Premio Culturale Internazionale Cartagine 2022’, XX edizione, alle seguenti personalità in virtù dei loro meriti acquisiti: professore Mario Furlan (Premio Speciale alla Carriera); dottor Angelo Cavallo (Sicurezza e Legalità); dottor Claudio Modena (Tutela dell’Ambiente); il cane Rottwailer Achille e Ag. Alessia Spada (Volontariato); Tenente CC Giovanni Toschi (Sicurezza Nazionale); Gen. Brig. CC Gregorio Paissan (Premio Speciale alla Carriera); dott. Federico Bona Calvagno (Giustizia e Legalita’); dott. Rosario Salamone (Tutela dell’Infanzia); l’artista Claudio Germano’ (Cultura); il tenore Roberto Lenoci (Musica); dottoressa Rosa Chiodi (Medicina); dottor Francesco Vecchio (Premio Speciale alla Carriera); Ammiraglio di squadra Salvatore Vitiello (Sicurezza Nazionale e Internazionale); avvocato Stefano Maranella (Giustizia e Legalita’); professoressa Franca Katia Ranieri (Scienza e Ricerca); dottor Gianluca Meola (Giornalismo); l’atleta Daniele Lupo (Sport); la cantante Tiziana Raciti (Musica e Spettacolo); dottor Alfredo Muoio (Imprenditoria); dottoressa Flavia Boccagni Cataldi (Volontariato Internazionale); Maestro Kao Schirikol Alvez (Volontariato Internazionale); Maggiore Gdf Aldo Galante (Sicurezza e Legalità); il gruppo musicale Abba The Best (Musica e Spettacolo); Mariano Scatena (Sport e Sociale); l’artista Andrea Maria Di Biasi (Cinema e Spettacolo); il pugile Mirko Parisi (Sport e Sociale). La premiazione si è conclusa con il premio al compositore, autore e musicista il Maestro Luigi Lopez (Musica).

I nuovi Accademici sono stati omaggiati con una targa e pergamena ed un interessante libro offerto dall’Assemblea Capitolina sulle dimore storiche di Roma.

La manifestazione di venerdì è stata presentata da Angelica Loredana Anton e Claudio Germanò.

Gli organizzatori stanno già lavorando per la prossima edizione del Premio.