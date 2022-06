Come trasformare il tuo giardino in vista dell’estate

Quando le temperature iniziano a farsi più elevate, il giardino rimane l’unico luogo di casa dove è possibile rilassarsi e godere di un po’ di fresco. Ti suggeriamo come renderlo unico in vista dell’estate!

Aggiungi una piscina per tutta la famiglia

Se hai a disposizione un giardino abbastanza ampio avrai sicuramente pensato di equipaggiarlo con una bella piscina. Questa soluzione, infatti, consente a te e a tutta la tua famiglia di trascorrere momenti piacevoli all’aria aperta, facendo un bel bagno. Se sceglierai tra le piscine autoportanti, comode da installare, sarai certo di sistemare nella tua oasi verde un oggetto di piacere per ogni componente della famiglia. Considera, inoltre, che oramai in commercio esistono veramente tantissime proposte per poter accontentare tutte le tipologie di cliente. Pensa, infatti, che si possono acquistare le classiche piscine gonfiabili, ma anche quelle con strutture in acciaio e quelle che, invece, si possono semi-interrare o lasciare completamente esterne per dar vita ad una sorta di spa all’aria aperta. Il nostro suggerimento è di farti consigliare da un esperto del mondo wellness così da capire quale sia la soluzione migliore da sistemare nel tuo giardino. Non dimenticare, inoltre, che potrai lasciare la tua piscina in giardino durante l’inverno, a patto che te ne prenderai correttamente cura. Ti basterà semplicemente acquistare una buona copertura, ma anche tutti quegli altri accessori che possono rendere migliore la tua piccola piscina pure durante il suo utilizzo. In tal caso parlami di pompe e filtri!

Crea un angolo fresco per i pranzi e le cene all’aperto

Se ti piace trascorrere del tempo all’aria aperta, anche quando si parla di pranzo e cena, allora non potrai certamente evitare di sistemare in un piccolo angolo della tua oasi verde un tavolo con delle sedie. Nei negozi specializzati nella vendita di articoli per l’outdoor potrai trovare soluzioni di diverso tipo, di materiali e forme differenti. Il nostro suggerimento è di evitare la plastica – poiché si deteriora facilmente sotto la luce del sole – bensì di prediligere materiali resistenti come il legno d’acacia o strutture che associano sia il legno che l’acciaio. In questa maniera, sarai certo di avere acquistato un prodotto di qualità che potrai utilizzare anche gli anni seguenti. Se, preferisci, poi potrai anche optare per la scelta di creare un piccolo “salotto” in giardino con poltrone ampie e morbide, equipaggiate da grossi cuscini. Non dimenticare, poi, di prendere anche un bell’ombrellone: questo accessorio, infatti, potrà proteggere te e la tua famiglia dal sole caldo. Ne esistono veramente di tanti modelli, da quello con il braccio laterale sospeso sino a quello più semplice, che puoi reclinare da un lato. Naturalmente, tutte queste soluzioni possono avere prezzi differenti in base alla qualità dei materiali utilizzati e alle dimensioni.

Scegli bene le piante del tuo angolo verde

Forse potrà sembrare banale, ma le piante ti aiutano non solo a decorare il tuo giardino, bensì possono creare un bel microclima in cui stare al fresco durante le giornate più calde. Proprio per questo è fondamentale selezionare attentamente le specie vegetali per lo spazio esterno all’abitazione. Il nostro suggerimento è di acquistare piante che possono aiutarti a realizzare il tuo progetto. Per esempio, per l’angolo dedicato al pranzo potresti sistemare un bel gazebo con delle piante di gelsomino oppure un glicine: in questo modo, avrai una cascata di foglie e fiori profumati che creeranno la giusta ombra su di voi. Nel tuo giardino, poi, non potrai certamente far mancare delle palme, che possono creare delle belle zone d’ombra in cui rilassarsi, anche sul proprio lettino. Non ti resta che pianificare nei minimi dettagli il vostro spazio verde!