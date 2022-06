FORMAZIONE, HAPPENING GRATUITO A L’AQUILA

CONTENUTI E TECNICHE PER RILANCIARE LA PROPRIA ATTIVITÀ INGESSATA DALLA CRISI E COGLIERE NUOVE OPPORTUNITÀ

L’AQUILA – Un incontro formativo gratuito per imprenditori, artigiani, commercianti e liberi professionisti per scoprire le leve invisibili del successo. Operazione inBusiness è il progetto di rilancio delle attività promosso da Diventa Impresa, One Group e Q110 Officina di Alta Formazione.

Appuntamento L’Aquila, giovedì 16 giugno, presso la Sala Meeting del Tecnopolo d’Abruzzo, dalle 15.30 alle 19.00.

Perché le attività falliscono o stentano a crescere e non fanno profitti? È solo colpa della crisi? Quanto è dovuto, invece, ad un modello di imprenditoria che non funziona più? Queste le domande cui si darà una soluzione nel corso dell’evento attraverso una visione del tutto rinnovata e appassionata dei temi cui ogni giorno ci si trova a combattere: Amministrazione e Finanza; Cultura manageriale, innovazione e sviluppo; Marketing e comunicazione; Innovazione e processi aziendali.

L’incontro sarà animato da trainer di grande esperienza nel settore, capaci di trasmettere conoscenze, principi, concetti, strumenti indispensabili per far funzionare e crescere la propria attività professionale. Ai discenti verrà rilasciato al termine un attestato di partecipazione.

Interverranno: Stefano Cianciotta, Docente di Crisis Management al Centro di Formazione e all’Istituto di Alti Studi Strategici del Ministero della Difesa e presidente di Abruzzo Sviluppo e guida l’Osservatorio Nazionale sulle Infrastrutture di Confassociazioni; Giorgio Petrucci, Co-Founder di Diventa Impresa; Francesca Pompa, fondatrice dell’agenzia di marketing e comunicazione One Group e della scuola di alta formazione Q110; Federico Masiero, dottore in Ingegneria dell’informazione e partner di Google Workspace, AWS e Laravel, e per un saluto di benvenuto Roberto Romanelli, Direttore del Tecnopolo d’Abruzzo. L’evento è patrocinato da Confindustria L’Aquila- Abruzzo Interno.