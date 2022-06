In Emilia-Romagna e Lombardia AHYMÉ il festival interculturale di musica internazionale

Dal 23 giugno al 21 luglio, tra l’Emilia-Romagna e la Lombardia, si terrà AHYMÉ, il festival interculturale dedicato alla musica internazionale, ideato dall’artista, musicista e autore Bessou Gnaly Woh (Presidente dell’Associazione “Colori d’Africa – APS”) con il coordinamento musicale di Giovanni Amighetti, insieme alla casa di produzione Arvmusic e all’agenzia di management Griot.de. Ahymé è un festival di condivisione in cui la musica ha un ruolo fondamentale in quanto ha la capacità di essere uno strumento di dialogo tra i popoli, una forma d’espressione che unisce le diverse culture. Un momento di incontro fra persone con differenti tradizioni e costumi al fine di sensibilizzare e promuovere l’inclusione sociale e la convivenza civile.

Quest’anno il festival si svolgerà nelle splendide cornici del Parco Ducale di PARMA, dell’Arena Milano Est di MILANO e di Villa Terzaghi a ROBECCO SUL NAVIGLIO (MI), con ospiti del calibro di Mauro Durante e Justin Adams (23 e 24 giugno), Gabin Dabiré (1 e 3 luglio), le Tarantate! con Consuelo Alfieri, Ninfa Giannuzzi, Roberto Chiga, Nico Berardi, Luigi Panico, Valerio Combass (7 luglio), Mokoomba (14 e 15 luglio) e Genesis Piano Project (20 e 21 luglio).

Sabato 18 giugno alle 20:30, allo Knoops Park di Brema, la Deutsche Kammerphilharmonie Bremen (l’Orchestra Filarmonica di Brema) con Griot.de, Arv Music e Ahymé, presenta “TARANTA!”, il concerto dedicato alla musica italiana e salentina, in memoria di Daniele Durante, celebre musicista pugliese e direttore artistico della Notte della Taranta. L’evento si inserisce all’interno della Summer in Lesmona. Sul palco Mauro Durante (violino e tamburello), Giulio Bianco (fiati mediterranei), Leonardo Cordella (organetti e fisarmonica), Francesca della Monaca (voce e tamburello), Giovanni Amighetti (synths analogici, pianoforte e chitarra), Luca Nobis (chitarre e ukulele) e Valerio “Combass” Bruno (basso elettrico). L’orchestra sarà diretta dalla star finlandese Tarmo Peltokoski.

L’iniziativa, prodotta dall’Associazione di Promozione Sociale Colori d’Africa con Arvmusic, Solares Fondazione delle Arti, Teatro Martinitt e Associazione Maestro Martino, è realizzata con il contributo di Fondazione Cariparma e della Regione Emilia-Romagna per la sua parte parmense. I biglietti per gli eventi al Parco Ducale di Parma sono acquistabili online su Vivaticket oppure tramite prenotazione telefonica al numero 0521 992044, con ritiro presso la biglietteria del Teatro al Parco. I biglietti per gli eventi all’Arena Milano Est di Milano sono acquistabili su https://www.arenamilanoest.it/musica/ o su Vivaticket https://teatromartinitt.vivaticket.it/it/extsearch/arenamilanoest oppure tramite prenotazione telefonica al numero 0236580010, mail ([email protected]) o fisicamente in biglietteria. Per il concerto a Villa Terzaghi si consiglia la prenotazione [email protected]