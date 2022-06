Crotone, la pallanuoto, R.N. L. Auditore matematicamente al primo posto ad una giornata dal termine della stagione

Il cammino della R.N. L. Auditore nel campionato di serie B quarto girone come un bulldozer che mette sotto tutto ciò che incontra per la strada. Primo posto doveva essere e così è stato quando ancora manca l’ultima partita della stagione da giocare sabato prossimo a Catania contro la Polisportiva Acese – Em.

La matematica certezza della prima posizione dopo la vittoria di oggi (13 a 5) contro la pallanuoto SSD Unime Messina e la contemporanea sconfitta della Polisportiva Acese in quel di Palermo. La conquista della leadership consente alla R.N. Auditore di giocare il primo spareggio play-off a Crotone nella vasca della piscina olimpica giorno 25 giugno (orario 17,00/17,30). Sarà, in occasione della prima sfida spareggio, una giornata da “incorniciare” che potrebbe rappresentare la ipotetica scalata alla serie A2 dopo tre anni. Perché questo avvenga occorre anche la massiccia presenza dei tifosi. Migliore marcatore della R.N. Auditore in questa stagione con oltre quaranta centri Raffaele Cusmano. Pallanuotista più giovane Francesco Gerace classe 2005. Veterano della squadra con oltre venti campionati disputati Francesco Graziano. Il giusto mix di pallanuotisti plasmati con cura e abilità tecnica dall’allenatore Checco Arcuri e sotto la vigile presidenza di Vincenzo Arcuri.