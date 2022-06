“Ultimo Stadi 2022”: Cresce l’attesa per i due appuntamenti siciliani allo Stadio di Catania

Con la data zero allo Stadio di Bibione è partito il tour di Ultimo, prodotto da Vivo Concerti. Il cantautore romano sarà allo Stadio di Catania l’11 ed il 12 luglio in una doppia data molto attesa dai fans siciliani. Vincitore di 52 dischi di platino e 16 dischi d’oro, Niccolò Moriconi non ha mai nascosto la sua voglia di tornare tra il suo pubblico e prima di salire sul palco ha affidato ai social il suo pensiero.

“A Nì – ha scritto Ultimo – tra qualche ora risali sul palco per un tuo concerto dopo quasi 3 anni… ce risemo.. è da na settimana che dormi male.. ma come fai a spiegallo a tutti?

Come fanno a capì che so stati sti 3 anni pe te!? Come fai a spiegaje tutte le mattine ndo vedevi sempre più lontano il sogno de na vita concretizzarsi!? Non ce puoi riuscì… Te devo chiede na cosa… Te ricordi nel 2019? Dopo lo stadio Olimpico? Te sentivi così bene… avresti cantato l’anno dopo e sta cosa te faceva sta bene.. e invece quell’anno dopo tutti sapemo che è successo….

A Nì, in questi 2 anni ne hai lette de cose… Tra chi scriveva che saresti finito, a chi te diceva che nun potevi regge quel successo iniziale…. E tu lì a casa impotente… nun potevi fa niente… Aspettavi, aspettavi… giorno dopo giorno.. ora dopo ora… minuto dopo minuto. Mo però la vita te sta a ridà quel momento che t’aveva fregato…

A Nì, se voi un consijo, stavolta almeno godite quello che stai a fa.. nun te fa er fegato amaro per niente .. guardale bene in faccia le persone che incontri da stasera e faje capì che il tuo momento nun c’ha momenti. E fai capì all’artri che fino a mo li hai lasciati parlà.

A Ni guardali bene.. Uno per uno. Mo le chiacchere stanno a zero. Mo dipende da te. Anzi sai che te dico…. forse er dubbio de nun esse mai abbastanza te porta a esse sempre mejo de quello che pensi. Forse pe volà davero bisogna prima esse stati cor culo pe tera. Forse pe sorride de gusto devi prima avè riempito botti de lacrime. Forse pe sapè nuotà bene, prima devi aver odiato er mare. Forse pe apprezzà davero na carezza devi avè prima preso le botte. Forse chi ha perso tutto sta pe vince de nuovo. A Nì….. almeno oggi pensa solo a chi te vole bene e a chi nonostante passati 3 anni, s’è conservato quer bijetto ner casseto e da stasera potrà strillà che a esse ultimi, nun sempre se perde”.

Ultimo, Goodwill Ambassador UNICEF dal 2019, ha deciso di devolvere parte dell’incasso ricavato dalla vendita dei biglietti di ULTIMO STADI 2022 ai progetti di lotta alla malnutrizione e a sostegno di vaccinazioni, impianti idrici e servizi igienico sanitari in Mali, dove nel 2020 è stato per la sua prima missione sul campo.

I biglietti per il doppio appuntamento di Catania sono ancora in vendita online su Ticketone e nei centri del circuito Sicilia Ticket.