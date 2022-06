Siti per ristoranti: quali sono le funzionalità offerte e i vantaggi

Nel 2022 sembrerebbe superfluo dirlo eppure ci sono ancora numerose attività che non ne hanno uno: stiamo parlando dell’utilità dei siti web. Non avere un sito internet oggi, significa rischiare di essere tagliati fuori, non essere scelti e non farsi conoscere adeguatamente. Tra i settori in cui questo servizio è più richiesto c’è quello della ristorazione; i siti per ristoranti sono un vero must e i clienti (o potenziali tali) cercano online i portali per poter consultare il menù, capire se ci sono eventi particolari, promozioni o se esiste la possibilità di prenotare il tavolo online.

In questo articolo vogliamo svelarti tutto quello che c’è da sapere sui siti per ristoranti, spiegarti le funzionalità necessarie e i vantaggi che puoi trarre. Realizzare il sito web di un ristorante può non essere facile, ecco perché è importante affidarsi a veri professionisti che possano occuparsi del processo tecnico ma anche di quello grafico e creativo.

Siti per ristoranti: le caratteristiche necessarie per avere successo

Se ci mettiamo nei panni dell’utente, è normale capire perché un sito web sia fondamentale. Soprattutto da smartphone, ma anche da PC, si fanno ricerche quotidiane e l’obiettivo è cercare di ottenere informazioni precise e puntuali relative ad orari, menù, eventi speciali e molto altro. Cosa non deve mancare nei siti per ristoranti? Ti sveliamo subito tutto quello che devi sapere.

– I contatti. Sembrerà forse banale dirlo ma è fondamentale che in un sito web compaiano tutte le modalità di contatto; dal numero di telefono all’e-mail, dai canali social all’indirizzo magari con Google Maps in modo da facilitare le cose.

– Menù. È tra le ricerche più comuni delle persone; possono vedere una sponsorizzata social e il passo successivo è chiaramente cercare quali sono le portate proposte da un locale. Non farti cogliere impreparato, mostralo online e soprattutto mantienilo aggiornato con le proposte della stagionalità.

– Fotografie accattivanti. Sappiamo che potrebbe piacerti scattare foto ma per un sito web professionale serve un fotografo specializzato; ecco perché ti consigliamo di scattare alcune immagini con l’aiuto di un professionista. Averle di grandi dimensioni aiuterà a convincere gli utenti a prenotare presso il tuo locale.

– Servizi di prenotazione online. Telefonare non solo è passato di moda ma piace a pochissime persone, aggiungere la possibilità di prenotare online è un passo avanti che ti darà punti rispetto alla concorrenza. Inoltre, sempre online, cerca di inserire la modalità di ordinazione per delivery e servizio d’asporto.

– Calendario eventi. Se organizzi serate a tema, menù particolari per occasioni speciali o eventi inserisci un calendario e fai in modo che gli utenti li possano conoscere. Aggiungi poi il box per una newsletter in modo che possano lasciarti il contatto, inviandogli successivamente tutte le novità.

Quali vantaggi puoi ottenere

Quali sono i vantaggi che portano i siti per ristoranti? Per prima cosa si lavora moltissimo sull’immagine, in questo modo rafforzerai la tua brand identity e il marchio ma avrai anche modo di aumentare considerevolmente i clienti che saranno più consapevoli di prezzi, menù e servizi offerti.

Il sito web diventa anche un ottimo atterraggio per sponsorizzate, ecco perché è fondamentale averlo: sicuramente può convertire di più e spingere l’utente a prenotare maggiormente rispetto a farlo atterrare su una pagina Facebook.

La concorrenza è spietata; ecco perché mostrarsi al passo con i tempi e cercare di avere uno scatto in più può fare la differenza. Non basta avere un sito web però, è fondamentale che sia performante, professionale, navigabile e completo di tutte le funzioni che abbiamo precedentemente elencato.

Insomma, oggi come oggi, avere un sito web è fondamentale e nel settore food lo è ancora di più dato che la concorrenza è davvero spietata. Ricordiamo che per una strategia di marketing efficace bisogna agire a 360 gradi: non solo un sito ma anche social network, advertising e molto altro. Affidarsi ad un consulente per la ristorazione è sicuramente una mossa saggia.