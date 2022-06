Variare alimentazione: perché è importante e come fare

Ormai non è un segreto: variare alimentazione e seguire una dieta che sia bilanciata è molto importante per la propria salute. Purtroppo, però, non è sempre facile, perché spesso non si ha sufficiente tempo a disposizione, durante la pausa pranzo ci si accontenta in molti casi di un panino al volo e la comodità passa in primo piano. Eppure, variare alimentazione è davvero fondamentale e oggi vedremo il perché, ma vi daremo anche qualche consiglio per riuscirci senza impazzire.

Perchè è così importante seguire una dieta varia e bilanciata

Seguire una dieta varia e bilanciata è importante perché il nostro organismo ha bisogno di diversi nutrienti, molto differenti tra di loro. Mangiare sempre gli stessi cibi non consente di ottenere l’apporto adeguato di vitamine, sali minerali, proteine, carboidrati e via dicendo e questo, a lungo andare, può causare scompensi nutrizionali anche molto importanti. Per quanto gli alimenti che vengono messi in tavola siano sani, infatti, riescono a fornire solo una piccola parte di micro e macro nutrienti. È per questo motivo che variare alimentazione è così importante ma anche per un altro fattore ossia quello legato alla stagionalità dei prodotti.

Sarebbe sempre meglio consumare cibi di stagione, evitando tutte quegli ortaggi e quei frutti che maturano in periodi differenti dell’anno. Se però si consumano sempre le stesse cose, inevitabilmente si vanno ad acquistare cibi che non assecondano la stagionalità e che sono spesso importati.

Come fare per variare e bilanciare la propria dieta

Variare la propria alimentazione e seguire una dieta bilanciata può rivelarsi molto più complicato di quello che sembra, proprio perché il tempo a disposizione è sempre troppo poco e spesso e volentieri ci si riduce a consumare piatti pronti o peggio ancora i cosiddetti junk food. Al giorno d’oggi però abbiamo a disposizione delle risorse davvero utili per evitare di compromettere la nostra salute. Di modi per seguire una dieta bilanciata e varia dunque ce ne sono: vediamo quali sono nel dettaglio.

# Fare la spesa online

Fare la spesa online può essere un’ottima strategia per variare la propria alimentazione evitando nel contempo inutili perdite di tempo. Spesso e volentieri infatti, si scelgono sempre gli stessi cibi perché si va al supermercato di fretta e così facendo si riesce ad ottimizzare il tempo. È molto più facile, infatti, acquistare a colpo sicuro i soliti alimenti piuttosto che cercare quelli di stagione e pensare a come abbinarli per creare un pasto bilanciato. Facendo la spesa online, però, si ha tutta la calma del mondo: si può sfogliare il catalogo e magari cercare nel contempo ispirazione online per trovare ricette differenti ed originali.

# Farsi ispirare dalle ricette online

Come abbiamo accennato, farsi ispirare dalle ricette online è un’ottima strategia per trovare idee nuove e mettere in tavola qualcosa che sia diverso dalle solite pietanze. Ormai nel web si possono consultare migliaia di ricette, spiegate passo passo e semplici da preparare: si tratta di una risorsa della quale conviene approfittare.

# Abbonarsi ad un servizio di box ricette a domicilio

La cosa migliore da fare per variare alimentazione ed evitare perdite di tempo è quella di abbonarsi ad un servizio come HelloFresh che permette di ricevere ogni settimana delle box ricette a casa. Così facendo, si scelgono i piatti che si preferiscono e si ricevono direttamente a domicilio gli ingredienti già pesati per prepararli. Non bisogna fare altro che seguire la ricetta passo passo ed il gioco è fatto!