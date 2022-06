Stefania Mode: evoluzione della boutique storica diventata MODES

Quella di Stefania Mode è una storia che può rappresentare una vera e propria ispirazione per gli imprenditori italiani che appartengono al mondo della moda e che sono alle prese con la crisi che bene o male sta coinvolgendo tutti i piccoli commercianti. Nata negli anni 70 in Sicilia e per la precisione a Trapani, è stata a lungo legata alla propria terra ma fortunatamente, grazie all’idea lungimirante di Leonardo Carpinteri è riuscita ad evolversi. Con il rebranding, Stefania Mode è diventata infatti MODES: un marchio che si è aperto oltre i confini siciliani e nazionali, grazie anche al mondo dell’online.

Ripercorriamo brevemente la storia di Stefania Mode e scopriamo insieme quali sono state le ragioni del successo di questo brand, che ancora oggi con il nome di MODES continua a conquistare tutti i fashion addicted.

Stefania Mode: le origini siciliane di MODES

Tutto ha avuto inizio all’interno dei confini siciliani, a Trapani. Qui, nel 1971 è stata aperta una piccola boutique che sin dal principio ha puntato tutto sulla qualità e su un’attentissima selezione di capi firmati, in modo da proporre ai clienti solo il meglio. Parliamo di un negozio che in passato vantava un grande seguito: una boutique che tutti in zona conoscevano ed apprezzavano. Il problema è che Stefania Mode, proprio come molti altri negozi d’abbigliamento di un certo livello, doveva adeguarsi al futuro perché altrimenti rischiava di soccombere. È così che l’intervento di Leonardo Carpinteri si è rivelato risolutivo e ha aperto nuovi orizzonti per Stefania Mode.

Stefania Mode: il rebranding e la nascita di MODES

Tutto è cambiato nel 2019 con il rebranding, fortemente voluto da Leonardo Carpinteri, che ha portato la storica boutique Stefania Mode a cambiare nome e diventare MODES. La presentazione è subito stata d’impatto, perché il marchio si è proposto sin dall’inizio come un luxury brand di alto livello, aperto al futuro e alle innovazioni, costantemente aggiornato sulle ultime tendenze e in grado di offrire qualcosa in più ai propri clienti. I primi store con l’insegna MODES, aperti nelle località più prestigiose d’Italia come Porto Fino, Cagliari, Porto Cervo, Milano, hanno riscosso immediatamente un grande successo anche perché vere e proprie opere d’arte d’architettura. La gente ha iniziato ad apprezzare il brand MODES e nel giro di pochissimo tempo il fatturato è aumentato in modo significativo.

Stefania Mode si espande anche oltre i confini nazionali

Stefania Mode, o meglio il nuovo brand MODES, ha conquistato ben presto anche altri Paesi al punto tale che sono state inaugurati punti vendita a Sankt Moritz e recentemente pure a Parigi. Il merito però va anche alla sua presenza nel mondo dell’online: con l’apertura del nuovo e-commerce infatti le vendite sono aumentate e la stessa fama di MODES è arrivata ben oltre i confini nazionali.

Leonardo Carpinteri ha saputo dunque guardare al futuro, cogliendo tutte le possibilità che gli si prospettavano davanti e trasformando la boutique di famiglia Stefania Mode in un vero e proprio brand dal respiro internazionale, destinato ad avere un successo pazzesco.