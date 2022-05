In uscita il nuovo singolo “Amo” del napoletano Gianmarco Cacciapuoti

Dal 3 giugno 2022 sarà disponibile in rotazione radiofonica “Amo” (Grey Light), il nuovo singolo di Gianmarco Cacciapuoti, già disponibile su tutte le piattaforme di streaming digitale dal 2 giugno. “Amo” le cui tre lettere formano una semplice parola dal doppio significato: indispensabile nella pesca e imprescindibile in amore. Un brano con una nuova musicalità, una nuova storia da raccontare, con la stessa passione di sempre! L’artista descrive così il brano:“Tre lettere che formano una semplice parola dal doppio significato. Siete pronti a tuffarvi in questa nuova avventura?”.

Gianmarco Cacciapuoti è nato a Napoli il 29 maggio 1994. È appassionato di musica jazz, soul e pop. All’età di 16 anni comincia ad esibirsi in pubblico partecipando a diversi eventi musicali. Inizia il suo percorso professionale con l’etichetta discografica “Grey Light Records” attraverso la quale produce tre inediti. Il primo, “La vita è camminare” ripercorre la sua esperienza di vita e di come a vent’anni ha reagito con grinta e determinazione al momento più drammatico della sua vita superandolo e traendo da esso importanti insegnamenti. Il secondo, “Amore insopportabile” parla di un amore che sorprende e che trasforma le nostre perplessità dovute alle delusioni passate donando alla nostra anima una nuova fiamma per cui ardere.