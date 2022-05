Pneumatici online: guida all’acquisto

Sorgono sempre numerose questioni e tante difficoltà quando si vogliono comprare delle gomme online. Non si sa proprio che tipo di pneumatici comprare, quali parametri occorre valutare e a quali fattori è necessario prestare attenzione. Un automobilista voglioso di munirsi con delle gomme di alta qualità si ritrova, quindi, con un immenso imbarazzo di scelta non sapendo proprio a che prodotti rivolgere la propria attenzione, che piattaforme usare e in che modo contattare il servizio di assistenza ai clienti.

Pneumatici online: Come scegliere i pneumatici giusti

1) Verificare se gli pneumatici acquistabili in rete sono compatibili con la propria auto. Per farlo dovresti controllare il tuo libretto di circolazione per capire se le misure delle gomme scelte sono adatte al tuo modello di macchina. Questo passaggio è di vitale importanza ed è semplicissimo da comprendere, poiché montando sull’auto le gomme dalle dimensioni errate si rischia di diminuire le prestazioni del veicolo e incorrere in altri problemi. In estate le complessità conseguenti all’errata scelta degli pneumatici potrebbero essere minori, ma d’inverno la scelta dev’essere fatta in una maniera particolarmente oculata. La buona notizia è che trovare le indicazioni sulla giusta misura degli pneumatici è semplice, poiché sono segnate direttamente sul sito.

2) Per aiutarsi nella scelta potresti controllare quali pneumatici sono stati installati sotto alla tua vettura. In questo modo saprai esattamente che tipo di pneumatici scegliere tra quelli disponibile. Questo perché il libretto di circolazione riporta unicamente le misure consentite, ma per essere più precisi bisogna vedere che tipo di pneumatici sono stati utilizzati fino a quel momento. Difatti, il diametro delle gomme da scegliere potrebbe variare sensibilmente a seconda degli optional scelti durante l’acquisto del veicolo e alle modifiche eseguite successivamente. Il diametro delle gomme, inoltre, dovrebbe essere selezionato precisamente in relazione ai cerchi installati, a meno che non si decida di cambiare anche questi.

3) Durante l’acquisto di pneumatici online bisogna considerare anche quel che riguarda il codice di velocità. Quest’ultimo rappresenta una delle maggiori cause degli errori di vario tipo poiché molti automobilisti semplicemente non sanno di cosa si tratta e finiscono per acquistare gli pneumatici sbagliati. Dovresti sapere che il codice di velocità è rappresentato unicamente da una lettera posizionata alla fine del codice che descrive le gomme (per esempio: 195/45 r15 80T). La lettera “T” posizionata alla fine indica proprio il codice di velocità, ma se nel tuo libretto di circolazione ci fosse un codice diverso dovresti installare le gomme che riportano quello oppure uno superiore. Ricordati che i rischi dovuti all’acquisto degli pneumatici sbagliati sono tanti: comprando le gomme con un codice di velocità inferiore rispetto a quello chiarito nel tuo libretto di circolazione lo pneumatico potrebbe non reggere una certa velocità e bucarsi proprio nel mezzo della strada. Se non vuoi rischiare che questo accada, faresti meglio a leggere una completa guida che spieghi le differenze tra i vari codici di velocità.

4) Se ordini soltanto 2 pneumatici, dovresti assicurarti che abbia il disegno uguale a quello delle altre 2 gomme poiché dallo stesso dipende la stabilità sulla strada. Idealmente, tutti e 4 ipneumatici dovrebbero essere perfettamente uguali: della stessa misura, produttore, modello, con un uguale codice di velocità e lo stesso indice di carico, oltre che alle identiche marcature addizionali. In molti quando comprano gli pneumatici pensano che se sono prodotti dalla stessa compagnia, allora vanno sicuramente bene a prescindere da tutti gli altri fattori, ma non è così. Anche le gomme prodotte da una stessa compagnia potrebbero avere differenti caratteristiche di costruzione e offrire delle prestazioni molto diverse, il che rischia di diminuire la stabilità della vettura in curva, di peggiorare il controllo dell’auto e di avere una vettura meno veloce.

5) Un altro fattore che dovresti considerare riguarda la stagione per la quale sono adatti gli pneumatici. Come ben saprai, esistono quelli estivi e quelli di tipo M+S (Mud and Snow), adatti principalmente per la stagione autunnale e invernale. A questi si aggiungono le gomme 4 Seasons, che possono essere adoperate con efficacia durante tutte le stagioni dell’anno. Acquistando le gomme invernali per viaggiare in estate rischi di consumarle velocemente e di diminuire sensibilmente le prestazioni dell’auto.

6) A questa si aggiunge anche la necessità di considerare gli sconti e le promozioni, poiché sono delle occasioni uniche che ti aiutano a comprare dei prodotti di qualità eccelsa a un costo straordinariamente basso. Varie piattaforme online offrono agli utenti la possibilità di comprare prodotti di vario genere senza spendere troppo. Moltissime piattaforme online offrono anche degli strumenti di pagamento alternativi, tra cui la possibilità di acquistare le gomme pagandole a rate.

7) Prima di comprare un qualsiasi pneumatico è altresì importante capire se è coperto dalla garanzia, poiché possono sempre accadere degli imprevisti ed è meglio essere preparati per affrontarli. Talvolta le gomme coperte dalla garanzia potrebbero costare leggermente di più rispetto alla media, ma considerando i possibili rischi è meglio sostenere queste spese extra.

8) Infine bisogna ricordarsi della possibilità di contattare i responsabili alla vendita delle gomme. A tutti capita di non sapere qualcosa a proposito delle gomme che si vendono online. Spesso mancano delle importanti informazioni, che potrebbero influire sulla correttezza della scelta. Inoltre, occorre capire se queste gomme sono ancora disponibili, quanto tempo ci vuole affinché vengano spedite e così via. Si tratta di tutte quelle informazioni che possono essere fornite via chat o via telefono da una persona competente. Solitamente non dovrai pagare nulla per contattare lo staff del sito e il grande vantaggio è ottenere tutte le informazioni in pochissimo tempo.