I sandali donna per l’estate 2022, dai modelli minimalisti ai più eccentrici

La selezione dei sandali è pressoché un passaggio obbligato quando si tratta di pensare agli outfit per la bella stagione. Molto spesso il problema è trovare delle summer shoes capaci di rivelarsi versatili, donando un’ulteriore nota di stile al proprio look. Abbiamo scelto allora i modelli per affrontare l’estate 2022 all’insegna di una ricercatezza che spazia dalle soluzioni più minimal a quelle più sofisticate.

Colori brillanti per dare più luce al proprio stile, con personalità

Nonostante le nuance neutre restino una preferenza di riferimento, i trend primavera-estate di quest’anno pongono l’accento sui colori brillanti. Anche per i sandali donna, le colorazioni vivaci permettono di dare risalto al piede e alla caviglia, offrendo l’opportunità di accostamenti originali, da comporre a seconda dell’occasione: dall’aperitivo sul lungo mare all’abbigliamento per recarsi in ufficio.

Quando l’obiettivo è coniugare originalità, colori sgargianti e dettagli singolari, gli anticonvenzionali sandali Luisa di Exé sono quello che può rendere ancora più esclusivo il tuo abbigliamento estivo. Un arcobaleno di vivacità a cui è impossibile restare indifferenti. Consigliati a quante vogliono mettersi in luce per il loro animo audace.

I sandali con tacco fuxia di Alma en Pena propongono, con un tacco largo e medio (8,5 cm nella taglia 37), un elegante gioco di colori che non rinuncia alla comodità, merito anche della selezione dei materiali. Il marchio iberico ha pensato alle donne che amano un gusto poliedrico, in linea con un’estate in cui non si ha paura di essere stravaganti.

I sandali Moschino armonizzano quelle tonalità brillanti e gioiose che identificano l’estate, coniugate con uno stile che da sempre caratterizza il brand. I tratti classici vengono infatti riscoperti con una chiave ironica, ideale per quante desiderano una calzatura glamour che si smarca dall’ordinario concetto di trendy.

La praticità dello stile minimal anni ’90, una raffinatezza che continua a sedurre

Quello degli anni ’90 è un trend dell’estate 2022 che va dal costume ai sandali. Per quest’ultimi, in particolare, trova espressione nei modelli infradito con tacco. Una soluzione che porta l’attenzione verso il piede.

Ad aver anticipato questa tendenza è stata l’influencer e imprenditrice Kim Kardashian, che in una parentesi romana dello scorso anno ha donato nuova visibilità a quello che ora è un autentico simbolo dell’estate. Ma quali sono i modelli più interessanti per impreziosire il proprio stile?

Raid Wide Fit con le sue Wide fit dorneah rilegge un’eleganza dai tratti classici, inserendo alcuni riferimenti estetici propri della ciabattina infradito. La punta squadrata è un altro aspetto che contribuisce a distinguere il modello dalle soluzioni più tradizionali. Le diverse opzioni per quello che riguarda le colorazioni permettono di dare forma esattamente all’outfit desiderato.

Chi cerca un sandalo zeppa in grado di comunicare grande femminilità può approfittare di Jeannie faux-leather sandal di Lauren Ralph Lauren. Hanno un’altezza media e il leggero plateau anteriore è un plus da non sottovalutare in termini di comodità, come del resto la chiusura regolabile, adatta a varie forme del piede.

Frizzanti e dalla spiccata personalità, le infradito Claudia di Raid fasciano il piede e salgono fino ad avvitarsi alla caviglia, valorizzando la tonicità della gamba, grazie anche a un tacco che rappresenta un dettaglio indiscutibilmente glamour. È un modello che prevede opzioni di colore brillanti, ideali per un’estate dagli outfit dinamici.

Modelli naked, l’opzione migliore per far risaltare il look

La scarpa c’è, si lascia cogliere a uno sguardo attento, ma si pone sullo sfondo rispetto al piede, adattandosi con sobrietà allo stile scelto per l’occasione. I modelli naked interpretano un eclettismo sofisticato, ma richiedono grande cura dal punto di vista della pedicure.

Il brand spagnolo Stradivarius con i suoi sandali con tacco Mit absatz aus vinyl propone uno stile equilibrato e fortemente geometrico, con tacco largo (da 8 cm nella taglia 37), tre fasce che avvolgono il piede e una punta squadrata. Il modello slancia molto la gamba, merito anche dell’assenza di cinturino alla caviglia.

Riflettono uno stile molto più informale, ideale per le giornate trascorse in spiaggia. I sandali con zeppa Cage di Pull&Bear rispondono al bisogno di praticità che si fonde con la possibilità di abbinamenti con un’ampia varietà di copricostume, shorts e gonne. Perfetti con un cappello di paglia a tesa larga.

I sandali con tacco Carlyy di Call it Spring assicurano una nota di stile speciale in ufficio come in una spensierata serata estiva. L’allacciatura avvolgente e la soletta in B.E.D. FOAM regalano il massimo comfort, per sfoggiare un tacco importante (10 cm nella taglia 38) con la massima praticità in ogni momento della giornata.