Trump si ricandida per la presidente: show alla convention della National Rifle Association

Sono più di 50 mila le persone si sono riunite per assistere al Donald Trump show alla convention della National Rifle Association (Nra) a Houston. Il presidente uscente, sconfitto dai democratici, ja tenuto un acceso comizio in vista di una sua corsa per il 2024. “Ci andremo a riprendere quella Casa Bianca che amiamo tanto e renderemo l’America più sicura, più ricca e più grande di sempre” ha tuonato il tycoon.

Trump dovrà comunque passare per le primarie dei repubblicani ma nessun avversario sembra in grado di scalfirlo. “Se siamo in grado di inviare miliardi in Ucraina possiamo anche fare tutto quello che è necessario per mettere in sicurezza le scuole”, ha attaccato Donald Trump criticando Joe Biden.

“L’esistenza del male nel nostro mondo non è un motivo per disarmare i cittadini rispettosi della legge: è una delle ragioni migliori per armarli” ha evidenziato il politico repubblicano rilanciando la proposta di armare gli insegnanti. “Non c’è niente di più pericoloso di una zona libera dalle armi”.