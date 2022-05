Corsi di massaggio riconosciuti in Italia e all’estero: quali sono?

Quello del massaggiatore o della massaggiatrice professionista è un lavoro in rapida crescita sia in Italia che all’estero. Sempre più giovani, ma anche persone più in là con l’età, si iscrivono a corsi di massaggio per conseguire un attestato o un diploma al fine di poter esercitare la professione.

Prima di intraprendere questo mestiere, però, e utilizzare le tecniche di massaggio sulla clientela con estrema competenza, è obbligatorio frequentare corsi di massaggio riconosciuti e ottenere un attestato o un diploma che dimostri le competenze acquisite.

In Italia l’offerta di corsi di massaggio è alta e in continua crescita perché anche la domanda è in costante aumento. A questo punto, se volessimo entrare a far parte di questo fiorente mondo del lavoro, come dovremmo comportarci per scegliere i corsi adatti alle nostre esigenze? Ma soprattutto, come facciamo a selezionare i migliori corsi di massaggio riconosciuti per diventare professionisti del settore?

Corsi di massaggio riconosciuti: attenzione alla validità del diploma!

Quando si è interessati ad avvicinarsi alla professione del massaggiatore o della massaggiatrice, non è difficile trovare corsi di massaggio. Ce ne sono un’infinità in ogni città d’Italia e sicuramente in questo momento stanno tenendo un corso di valore a pochi chilometri da voi.

Ma la situazione si fa più complicata e merita maggiore attenzione da parte di tutti quando si tratta di individuare corsi di massaggio riconosciuti.

Ciò a cui dovete prestare immediatamente attenzione quando cercate sul web o vi recate di persona presso un centro che propone corsi di massaggio riconosciuti, è se il diploma che vi verrà rilasciato al termine del percorso formativo, sia legalmente valido.

Infatti non è così raro frequentare corsi di massaggio riconosciuti per poi scoprire, quando è ormai troppo tardi, che il diploma rilasciato non è legalmente valido.

Quindi attenzione a chi vi rivolgete perché di corsi di massaggio riconosciuti ce ne sono di ogni tipo e in ogni città d’Italia, ma non è detto che tutti siano in grado di farvi diventare massaggiatori o massaggiatrici qualificati. A quel punto non avreste fatto altro che gettare soldi alle ortiche e importanti ore del vostro tempo.

Corsi di massaggio riconosciuti: un diploma con cui entrare subito nel mondo del lavoro

Come abbiamo visto, per diventare massaggiatori e massaggiatrici professionisti non basta iscriversi a un corso di massaggio qualsiasi, ma è necessario iscriversi a corsi di massaggio riconosciuti sia in Italia che all’estero per ottenere un diploma legalmente valido. Tra questi corsi di massaggio riconosciuti a livello nazionale e internazionale ne abbiamo selezionati alcuni. Vediamoli insieme.

Corso di Massaggio Base Classico Svedese

Questo è un corso al termine del quale gli allievi potranno fregiarsi del titolo di massaggiatori professionisti. Infatti, al termine del corso, l’allievo potrà cominciare a lavorare immediatamente nel settore dei massaggi sia in proprio che in centri specializzati recuperando così, e in poco tempo, l’investimento fatto per iscriversi al corso.

Corso di Massaggio Californiano

Tra i più richiesti corsi di massaggio riconosciuti sia in Italia che all’estero spicca senza dubbio quello in cui l’attenzione del massaggiatore non è solo posta sulla sfera fisica della persona che si sottopone al massaggio, ma anche sulla sfera emotiva per liberare lo stress e ciò che affligge il paziente dal punto di vista mentale. È questo il caso del sempre più richiesto Massaggio Californiano. Gli allievi che si iscriveranno a questo corso brevettato impareranno a risvegliare nell’individuo su cui lavorano sensazioni ed emozioni oppresse in totale armonia coi dettami della filosofia olistica.

Corso di Massaggio Sportivo

Ovviamente durante i corsi di massaggio riconosciuti in Italia e all’estero non dovrebbe mai mancare l’apprendimento di tecniche relative al massaggio sportivo, uno dei più richiesti da clienti di ogni età.

Il massaggio sportivo, infatti, permette al diplomato di occuparsi non solo di atleti professionisti che hanno subito un affaticamento o un trauma muscolare, ma offre tutte le competenze necessarie per occuparsi di ogni cliente che abbia bisogno di un trattamento prima di fare sport o dopo averlo fatto. Non solo sport agonistico. Infatti sono sempre più numerosi gli sportivi amatoriali che si rivolgono a un massaggiatore per sciogliere nodi o traumi muscolari.

Erano questi alcuni dei corsi di massaggio riconosciuti sia in Italia che all’estero. Il loro numero è in continua crescita. Il web è sempre più ricco di offerte, ma quello che ci sentiamo di raccomandarvi è selezionarle con cura per iscrivervi solo a corsi di massaggio riconosciuti e garantirvi l’accesso privilegiato a questo fiorente settore lavorativo.