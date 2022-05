Tribute of the peace – la mostra per la pace a Ortigia, Siracusa

Siracusa – Dal 13 al 18 giugno si terrà a Siracusa Palazzo del Governo, Ortigia, la mostra istituzionale dedicata alla pace nel mondo. Episodio ed evento artistico di International art Prize Giotto ideato e fondato dal Critico d’arte e direttore artistico onorifico per Luz Cultural, Arts Direct e Enciclopedia d’arte italiana. La mostra ha il patrocinio morale e istituzionale della Provincia Regionale di Siracusa. Altri patrocini morali le riviste su cui scrive il Critico d’arte Melinda Miceli ovvero Corriere Nazionale, Stampa Parlamento, Artes tv web, Informa Sicilia, Globus, Pittart, Artmajeur etc… A confluire in questo importante evento 20 artisti dai Percorsi dell’arte della curatrice Doriana della Volta, da Lei indirizzati in quest’esposizione di attualità storica ad Ortigia al fine di coltivare anche scambi culturali con il Sud. Un intreccio di stili e colori uniti nella Bilioteca Museo Elio Vittorini per lanciare l’eco di quell’arte tecnica e classica che chiede il progresso, la pace, l’ordine, la fratellanza tra le genti e i popoli contro ogni egemonia politica ed economica. L’arte infatti leva un grido contro la guerra in Ucraina e contro ogni forma di violenza e di sottomissione in quanto essa stessa è sinonimo di libertà di espressione e di coesistenza, al fine di favorire un rapporto di dialogo che possa legare il pensiero e la forma. Nelle fitte trame del periodo che gli artisti hanno indagato, il pubblico si troverà davanti a splendide opere che destano turbamenti, riflessioni, immagini del volto del nostro tempo che rispecchiano il cerchio del visibile e riassumono quello dell’interiorita’. Una grande diapositiva dei turbamenti epocali in mostra, della quale diverse opere faranno breccia nel cuore degli intenditori e dei collezionisti. Saranno presenti artisti dei Percorsi dell’arte della Curatrice Doriana Della Volta con Giorgio Orefice Vip ed artisti Vip del Premio Giotto e del Certamen, fondati dal Critico d’arte Melinda Miceli con i seguenti attuali Vip: Antonio Manzi, Sensi Lorente, Delta NA, Mark Fishmann, Anna Maria Guarnieri. A seguire tutti gli altri Artisti in mostra. Natalia Alemanno, Sebastiano Cosimo Auteri, Teresa Borgia, Alessandra Canali, Vichy Agnello Capurro, Albino Caramazza, Anna Catalano, Claudia Clemente, Paola Carosiello, Concas Lucia, Venere Chillemi, Granà Cesarina, Antonio de Lieto Vollaro, Andrea Lecca, Luciana Formaggini, Rosalba Ferilli, Tiziana Inversi, Luigia Mesolella, Nawelles La Rosa, Claudia Adriana Martinetti, Fausto Nazer, Antonio Longobardi, Migliorisi Marcello, Armando Nigro, Franco Rino Nanu, Nicolis Albino, Lucia Paravano, Carla Patella, Anna Concetta Porcino, Pasquale Viscuso, Luigi Messina, Gianna Eterno, Sandro Masala, Renzi Annarita, Vicario Virginia, Spalla Giuseppe, Laura Zilocchi. Critico d’arte e direttore artistico Melinda Miceli – Curatrice Doriana Della Volta Biblioteca Museo Elio Vittorini Dal 13 al 18 giugno – Palazzo del Governo, Ortigia, Via Roma 14 Siracusa – Dott.ssa Melinda Miceli Critico d’arte, direttore artistico onorifico di International Art Prize Giotto