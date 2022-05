Cariati. Efficienza energetica: riqualificazione di due plessi scolastici

Tutela dell’ambiente, comfort, messa in efficienza e risparmio, l’Amministrazione Comunale ottiene 60 mila euro dal MITE, il Ministero della Transizione ecologica, per la diagnosi energetica delle scuole di via Vittorio Veneto e Dante Alighieri. È quanto fa sapere il Sindaco Filomena Greco esprimendo soddisfazione per questo risultato che testimonia l’attenzione e la capacità della macchina comunale di intercettare fondi extrabilancio da destinare al miglioramento dei servizi e alla fruizione del patrimonio.

Il finanziamento rappresenta un primo passo verso gli interventi di riqualificazione dei due plessi scolastici. Gli uffici comunali hanno presentato al MITE la scheda funzionale ad ottenere i fondi per effettuare l’indagine energetica e la fattibilità tecnico-economica dei due progetti.