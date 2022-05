Hotel in Alto Adige: come trovare la struttura adatta alla propria vacanza

Cercare un hotel che sia esattamente in linea con budget, posizione, servizi e chi più ne ha più ne metta a volte può davvero risultare un’attività estenuante. Trovare la struttura più adatta, ad esempio, a una vacanza in Alto Adige, può essere al contrario interessante, grazie a portali specializzati tematici in grado di offrire non solo un ampio pacchetto di hotel, ma anche fornire una panoramica informativa sul luogo che ci si appresta a visitare, le attrazioni e i servizi del posto.

Hotel in Alto Adige: la vacanza tailor made

Per chi cerca un hotel in Alto Adige, trovarlo è semplice, grazie alla presenza sul territorio di molte tipologie di strutture in grado di ospitare ogni tipo di clientela: dall’hotel gourmet al romantico, dall’albergo per escursionisti a una struttura per una vacanza wellness; e ancora Golf hotel, Vinhotel e hotel sulle piste da sci.

suedtirol-reise è un portale specializzato nel fornire informazioni, risorse e spunti per pianificare con semplicità una vacanza in Alto Adige, grazie a una vasta scelta di hotel e attività per le vacanze da scegliere comodamente online.

Tutte le attività, gli eventi, le offerte culturali e i consigli per il tempo libero che si selezionano sul sito si possono ricevere via e-mail o inoltrarli ad amici o familiari. Attraverso la compilazione del modulo online è possibile usufruire in pochi step diversi vantaggi come offerte personalizzate dall’ottimo rapporto qualità-prezzo.

Offerte per ogni periodo dell’anno

Tra i vantaggi di questo portale le offerte del mese che comprendono tariffe o pacchetti vantaggiosi per nuclei familiari o coppie come ad esempio, per il mese di maggio, l’offerta “Giorni di vino ed escursioni di primavera” presso Gartenhotel Moser, struttura poliedrica 4 stelle superior, adatto a ogni tipo di vacanza. La sezione del sito dedicata a questo hotel è arricchita da una descrizione del complesso, con specifiche sui servizi offerti e recensioni aggiornate. A completare il quadro descrittivo, una panoramica dettagliata e fotografica delle camere.

Nella stessa pagina del sito molte sono le offerte che permettono all’utente di sceglierle in un click o semplicemente aggiungerle a un ipotetico programma di viaggio come “Le settimana dei piccoli”, che prevedono la gratuità per bambini fino a 5 anni nel periodo indicato.

Sempre all’interno della sezione dedicate alle promozioni, “Fuga di compleanno” che prevede, sempre nei periodi indicati, un soggiorno con pensione 3/4 light con un massaggio parziale per il festeggiato, una bottiglia di Prosecco alla colazione per fare il brindisi e tavolo di cena specialmente decorato.

Se la vacanza è tematica, la ricerca è ancora più semplice grazie a una gallery di hotel divisi per categoria di appartenenza. Dopo aver selezionato il tema di riferimento si aprirà una sezione del sito che fornirà una descrizione dell’ospitalità e del tipo di esperienza offerta, unitamente all’assistenza in loco di veri esperti delle vacanze in famiglia in Alto Adige. A lettura ultimata si potrà visitare virtualmente ogni singola struttura e se piace, cliccare sul tasto richiedi per ricevere un preventivo non vincolante, che il cliente potrà decidere di confermare o meno.

Ospitalità sì, ma anche consigli di viaggio

Soggiornare bene è bello, ma è altrettanto importante sapere come arrivare a destinazione. Su suedtirol-reise, arrivare in Alto Adige è comodo, veloce e semplice grazie alle indicazioni presenti sul sito. Qualsiasi sia il mezzo scelto per raggiungere le località del Suedtirol, auto, treno, bus o aereo, basta sapere come orientarsi e organizzarsi logisticamente. Tutte le strade portano in Alto Adige e soggiornare e concedersi una bella vacanza a contatto con la natura e non solo, è semplice, grazie a suedtirol-reise, il partner online di chi di una vacanza non lascia nulla al caso… Neanche in meteo! In Alto Adige ogni stagione è speciale, perchè è una località che si presta ad essere visitata 365 giorni all’anno: ogni stagione ha le sue particolarità che sapranno affascinare.

La primavera in Alto Adige

Mentre in alcune parti della regione si possono ancora godere gli ultimi giorni di sci, in altre zone si effettuano in questo periodo gite in bici e piacevoli passeggiate. Lungo i bordi della strada fanno capolino meli in fiore. Anche i Giardini di Castel Trauttmansdorff sono in piena fioritura. Le temperature di solito variano tra 0 e +20 gradi. Per tutti i buongustai “la primavera è tempo di asparagi”. A buon intenditore…