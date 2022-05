San Giovanni in Fiore in lutto: in un incidente morti Victor Lopez e Serena Iuliano

Due giovani vite spezzate a Camigliatello Silano. (Cosenza). Victor Lopez e Serena Iuliano sono morti lungo la Statale 107 nei pressi del distributore di benzina. La coppia viaggiava in moto quando ha perso il controllo del mezzo.

Sul posto si sono precipitati i sanitari del 118, ma per Victor e Serena non c’è stato nulla da fare. Victor Lopez (33 anni) e Serena Iuliano (29 anni), entrambi di San Giovanni in Fiore, stavano rientrando dopo una domenica a Cosenza. I rilievi di legge sono stati eseguiti dai Carabinieri. La comunità di San Giovanni in Fiore è in lutto. Tantissimi i messaggi di cordoglio giunti in queste ore alle famiglie dei ragazzi deceduti nell’incidente stradale.