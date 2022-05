Appuntamento con Mont’Alfonso sotto le stelle dal 28 luglio al 21 agosto

Musica, teatro e spettacoli in antiche fortezze e parchi naturali delle Alpi Apuane e dell’Appennino Tosco-Emiliano, ma anche escursioni, visite guidate, delizie da gustare e altre buone ragioni per andare a “Mont’Alfonso sotto le stelle”, il festival che dal 28 luglio al 21 agosto 2022 porterà nel cuore della Garfagnana artisti del calibro di Ludovico Einaudi, Vinicio Capossela – nell’ambito di una due giorni dedicata a Ludovico Ariosto – Umberto Tozzi, Stefano Massini, Giorgio Panariello, Aka7even, Frida Bollani, Maurizio Carucci, Danilo Rea. Giunto alla terza edizione, “Mont’Alfonso sotto le stelle” allarga gli orizzonti e consolida il rapporto con il territorio: a far da cornice agli spettacoli saranno la Fortezza di Mont’Alfonso a Castelnuovo di Garfagnana, la Fortezza delle Verrucole a San Romano in Garfagnana e, novità di quest’anno, l’Oasi di Campocatino di Vagli Sotto (Lucca), a poche centinaia di metri dal Lago di Vagli che custodisce la “piccola Atlantide” della Garfagnana, il paese sommerso di Fabbriche di Careggine.

“La Toscana dei grandi eventi musicali insieme alla Toscana diffusa – ha detto il presidente Eugenio Giani – “Mont’Alfonso sotto le stelle” conferma a pieno titolo la vocazione della nostra regione verso questo tipo di duplice offerta. Un festival alla sua terza edizione che ospita eventi di prestigio e artisti di livello internazionale nel suggestivo scenario tra Alpi Apuane e Appennino Tosco-Emiliano, circondati da antiche fortezze in cui si mescolano fascino, tradizione e paesaggi assolutamente suggestivi dimostrando ancora una volta la sua indole sospesa tra natura, storia e spettacolo. Dopo i successi delle passate edizioni il festival “Mont’Alfonso sotto le stelle” torna con nuove proposte e prestigiosi protagonisti ma con la stessa vincente filosofia conquistando il titolo di uno dei fiori all’occhiello della ricca offerta estiva che sa esprimere la Toscana”.

Un festival da vedere e un territorio da vivere: grazie all’accordo con le associazioni di categoria gli spettatori potranno beneficiare di sconti in alberghi, B&B e ristoranti della zona. Il festival “Mont’Alfonso sotto le stelle” nasce dalla sinergia tra Regione Toscana, Toscana Promozione Turistica, Comuni di Castelnuovo di Garfagnana, San Romano in Garfagnana e Vagli Sotto, Unione Comuni della Garfagnana, Parco regionale delle Alpi Apuane, Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano, Studium 1984-Fortezza Verrucole Archeopark, PRG e Amandla Productions con il patrocinio della Provincia di Lucca, con il contributo di Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, Fondazione Banca del Monte di Lucca. Con il supporto delle associazioni del Gruppo Volontario Comunale di Protezione Civile dei Comuni di Castelnuovo di Garfagnana e Vagli Sotto, del Gruppo Volontari Fortezza delle Verrucole, della Misericordia di Castelnuovo di Garfagnana e degli Autieri d’Italia – Sezione Garfagnana, a cui è affidato anche il punto ristoro della Fortezza di Mont’Alfonso, aperto tutte le sere di spettacolo. Il programma è consultabile sul sito ufficiale www.montalfonsoestate.it