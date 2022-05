Ponte San Ruffillo: i lavori partiranno dopo la fine delle scuole per evitare il blocco della circolazione tra Bologna e Pianoro

I lavori di ripristino del parapetto del ponte di San Ruffillo a Bologna, danneggiato a seguito di un grave incidente nel dicembre scorso, partiranno a inizio giugno dopo la fine delle scuole. E’ quanto emerso da un incontro svoltosi nei giorni scorsi tra i comuni di Bologna e Pianoro e Tper.

Il professionista incaricato delle verifiche e delle indagini sul ponte ha fatto una stima di circa 7 giorni di lavori, durante i quali però sarà necessaria la deviazione sulle strade limitrofe del traffico e di molti mezzi scolastici e autobus che provengono anche dalla montagna, creando importanti impedimenti alla circolazione sia verso Bologna che in direzione Pianoro. Per questo si è deciso di svolgere i lavori nel periodo di sospensione delle attività scolastiche a partire dal 7 giugno. Il parapetto è stato messo da subito in sicurezza con le misure di salvaguardia più opportune al fine di garantire l’incolumità dei fruitori.