Perugia. Il Campanello dello Speziale in scena al Teatro Bicini

Appuntamento a Teatro Bicini Perugia sabato 14 maggio ore 21,15 e domenica 15 ore 17,15 con “Il Campanello dello Speziale”, opera giocosa di Donizetti, in scena con la Compagnia Musicosmicamente per la regia di Maria Grazia Pittavini. Info e prenotazioni 3333879119 con possibilità acquisto online https://eshop.teatrofrancobicini.it.

L’opera – si legge in una nota – “fa parte di una serie di atti unici che il compositore produsse

all’apice della sua popolarità. Questa deliziosa farsa in un atto è scritta e composta a Napoli da Donizetti circa sei mesi dopo il grande successo della Lucia di Lamermoor al San Carlo di Napoli. “Il Campanello è una delle prove del compositore più riuscite nel genere comico. L’accesso al teatro Bicini è solo da Corso Cavour (causa lavori in corso).