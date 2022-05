Palinsesti Snai: scopriamo cosa sono e quali informazioni contengono

I palinsesti Snai sono un punto di riferimento per tutti i giocatori che intendono scommettere presso questo bookmaker, scopriamo dunque di cosa si tratta e quali informazioni contengono.

Cosa sono i palinsesti Snai

Il termine palinsesto è molto noto in ambito televisivo e radiofonico ed indica, in sostanza, il programma delle trasmissioni che verranno proposte e le relative fasce orarie.

Partendo da questa consapevolezza è semplice comprendere cosa sia il palinsesto in riferimento alle scommesse sportive, ovvero un prospetto degli eventi su cui è possibile scommettere in un determinato giorno, o comunque nei giorni a venire.

Se si parla in modo specifico di palinsesti Snai, ovviamente, si fa riferimento ai palinsesti proposti da questo bookmaker.

Le tipologie di palinsesti Snai

Esistono due tipologie di palinsesti Snai, del tutto analoghe nelle informazioni, ma distinte per modalità di fruizione: i palinsesti online e quelli cartacei.

Scopriamoli nel dettaglio.

Palinsesti Snai online

I palinsesti online sono senz’altro i più utilizzati, sia perché la maggioranza delle scommesse viene oggi effettuata direttamente in rete, sia perché sono comunque consultabili in qualsiasi momento e da qualsiasi dispositivo connesso ad Internet, a prescindere da come venga in seguito effettuata la scommessa.

Per consultare i palinsesti Snai attivi, dunque, non bisogna fare altro che collegarsi al sito Internet ufficiale di Snai e cliccare su “Sport”, in questo modo il portale renderà visibili tutti gli eventi sportivi che si terranno nella giornata in corso e su cui è possibile scommettere.

La visualizzazione degli eventi può essere limitata al solo sport d’interesse: il calcio è sicuramente il più gettonato dagli scommettitori, ma non è l’unico, Snai infatti consente di scegliere tra decine di discipline sportive.

È possibile anche effettuare una ricerca specifica per tipo di competizione: dopo aver opzionato lo sport su cui si vuol scommettere, ad esempio il calcio, si può scegliere appunto la competizione a cui appartengono gli eventi su cui si vuol scommettere, come può essere il campionato italiano di Serie A.

In questo modo, il portale non si limiterà a visualizzare solo eventuali eventi che si terranno nello stesso giorno, bensì tutti quelli che si terranno prossimamente nell’ambito di tale campionato.

Questo modo di consultare il palinsesto è sicuramente ideale per chi non vuol limitare la propria scommessa ai soli eventi del giorno e per chi sa già su quali competizioni vuol scommettere, ad esempio sulle partite di calcio della prossima giornata della Serie A.

Palinsesti Snai cartacei

I palinsesti Snai cartacei ripropongono le medesime informazioni che possono essere trovate nel portale ufficiale di questo bookmaker, essi tuttavia sono stampati dai lavoratori delle agenzie di scommesse affinché possano essere consultati dai clienti.

Anche i centri scommesse, tuttavia, sono ormai divenuti molto più tecnologici, non solo perché, come detto, un cliente può consultare i palinsesti direttamente dal proprio smartphone, ma anche perché nei centri scommesse sono presenti dei dispositivi in cui è possibile consultare i palinsesti online dal sito Internet ufficiale dell’operatore e comporre direttamente dai medesimi la propria scommessa.

Quali informazioni contiene un palinsesto?

Abbiamo dunque chiarito che i palinsesti Snai, così come quelli degli altri bookmaker, riguardano tutti gli eventi che si terranno nei giorni a venire e su cui è possibile scommettere, ma in relazione al singolo evento, quali informazioni sono incluse?

La risposta è semplice: nei palinsesti Snai e in quelli degli altri operatori betting sono incluse tutte le possibili giocate che si possono effettuare per l’evento in questione.

Su un determinato evento sportivo, come può essere una partita di calcio, oggi è possibile scommettere su un’enorme gamma di esiti: parallelamente al classico 1-X-2, infatti, sono disponibili decine e decine di giocate che riguardano il numero di gol complessivo, le reti che saranno segnate dall’una e dall’altra squadra, chi segnerà il primo gol, il risultato esatto, l’esito del primo tempo e tanto, tanto altro ancora.

Per rendere l’idea di quanto sia vasta la possibilità di giocate, oggi si può scommettere perfino se durante una determinata partita l’arbitro andrà a consultare il VAR!

Anche per quanto detto, dunque, la consultazione online del palinsesto Snai è sicuramente più esauriente rispetto al palinsesto cartaceo dove, per ovvi limiti di spazio, sono indicate soltanto le quote delle giocate principali.

Perché comparare i palinsesti?

Ora che si è chiarito, se pur per grandi linee, cosa sono i palinsesti e quali informazioni contengono, è interessante evidenziare un aspetto, ovvero che le quote relative alle diverse giocate disponibili per i diversi eventi possono variare da bookmaker a bookmaker.

Ogni operatore, infatti, stabilisce liberamente le proprie quote, di conseguenza non deve stupire il fatto che su un determinato esito si possano trovare, da parte dei diversi bookmaker, quote dalle differenze tutt’altro che trascurabili.

Chi desidera effettuare una determinata giocata è dunque libero di orientarsi verso il bookmaker che garantisce, per la medesima, la quota più elevata, ecco perché la comparazione sa essere sempre molto importante.

Alla luce di questo, dunque, può essere assai interessante consultare i palinsesti Snai nell’ambito di un comparatore online: le quote Snai potrebbero risultare le più vantaggiose oppure, al contrario, potrebbe essere più fruttuoso scommettere presso un altro operatore.