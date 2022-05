Un affascinante viaggio nel passato in Lombardia a bordo dei treni storici

Ha preso avvio il programma turistico dei treni storici in Lombardia. Le corse saranno disponibili sino al 23 ottobre. Per supportare le attività di valorizzazione del patrimonio storico della ferrovia, come da contratto di servizio, Regione Lombardia mette a disposizione ogni anno 500 mila euro. Di questo budget, circa 250-300 mila euro sono destinati ai treni storici, effettuati da Fondazione Fs.

“Abbiamo reso strutturale quella che in passato era nata come un’iniziativa sporadica” spiega la Regione Lombardia in una nota. “I viaggi con i treni storici offrono una prospettiva unica, si viaggia su convogli antichi per poi immergersi nelle bellezze del luogo”.

Le stagioni dal 2018 al 2021 hanno mostrato un trend di viaggiatori progressivamente crescente. Dal 2019 – illustra il Pirellone – ogni treno storico ha registrato la quasi completa occupazione dei posti a disposizione.

“Una collaborazione, da sempre dimostrata dal Governo della Regione e oggi sposata anche dal Ministro del Turismo Massimo Garavaglia, che si rinnova – ha detto il direttore generale della Fondazione FS Luigi Cantamessa – con l’obiettivo di consolidare insieme all’assessorato alle infrastrutture e trasporti un nuovo modello turistico stabile utilizzando i treni storici della Fondazione FS. Le prime due corse in calendario hanno già fatto registrare il sold out a bordo. Segno che il lavoro comune svolto in questi 4 anni è riuscito nell’intento di valorizzare le più belle tratte ferroviarie della Regione”.

Tutte le date e i nuovi itinerari dei treni storici in Lombardia

Le date previste per il 2022, di cui 7 con Navigazione su battelli, sono disponibili sul sito della Fondazione FS destinato al programma dei treni storici in Italia, a questo link. Per la stagione 2022, appena iniziata, è prevista in Lombardia l’attivazione di tre nuovi itinerari in aggiunta a quelli degli anni precedenti: Milano-Monza-Molteno-Lecco, Milano-Monza-Lecco-Colico e Milano-Mortara. A seguire i programmi completi dei percorsi lombardi.

Sebino Express

Paratico (Sebino Express), da Milano e Bergamo al Lago d’Iseo. È l’itinerario di più lunga tradizione, precedentemente gestito da un’associazione locale (FTI, Ferrovie Turistiche Italiane, o ‘Treno Blu’).

Lario Express

Como-Lecco (Lario Express) da Milano e Monza. È stato istituito da Regione a partire dal 2019 ed è arricchito da un servizio di navigazione in coincidenza con il treno, svolto dal piroscafo storico Concordia, gestito dalla società di Navigazione Laghi.

Laveno Express

Laveno da Milano e Gallarate (Laveno Express). Introdotto con una corsa sperimentale nel 2020 e confermato dal 2021. Prevede in coincidenza una crociera nel bacino Borromeo, svolta dal piroscafo storico Piemonte, anch’esso gestito dalla società di Navigazione Laghi.

Besanino Express

Molteno-Lecco da Milano e Monza (Besanino Express). Introdotto con una corsa sperimentale nel 2021 in occasione del centenario della linea, e confermato nel 2022. Due le corse previste per quest’anno: quella già effettuata il 24 aprile e una seconda il 9 ottobre.

Colico Express

Lecco-Colico da Milano e Monza (Colico Express). Introdotto sperimentalmente nel 2022 per servire la sponda lecchese del lago (Varenna e Bellano).

Lomellina Express

Mortara da Milano e Pavia (Lomellina Express): si tratta per il momento di una corsa singola, in occasione di una manifestazione locale a Mortara il 29 maggio.