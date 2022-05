Il poeta Rino Logiacco nel prestigioso catalogo “L’arte del nostro secolo”

Melicucco – La poesia “Tempesta Improvvisa” dell’autore di origini calabresi Rino Logiacco ( The Jacket ) è stata scelta dal prestigioso premio International Art Price Giotto ed inserita con altre opere di autori selezionati da un comitato scientifico composto dall’Ambasciatore Ray Bondin, dal regista Stefano Reali, dal critico d’arte Alberto Moioli direttore dell’Enciclopedia d’Arte Italiana, dal fisico nucleare Jacek Ciborowsky e dal critico d’arte Melinda Miceli nel catalogo “L’Arte nel nostro secolo”, Ediciones Matrioska in collaborazione con il Certamen sulle Cattedrali e sostenuto dai seguenti media internazionali : Enciclopedia d’Arte Italiana, Globus Magazine, Diariodigital Luz Cultural Spagna, Arts direct Francia, Artes TV Web, Pittart, Oscar delle Arti, Artmayeur, Informazione.it . Il catalogo cartaceo “L’arte del nostro secolo” curato dalla Dott.sa Melinda Miceli, delinea un appuntamento imperdibile che mette in dialogo molti maestri contemporanei, sia artistici che poetici. L’arte di accostamenti di stili, atmosfere e parole, che gli artisti hanno espresso in una vera e propria topografia dei turbamenti epocali, tra immagini, simboli e parafrasare poetico, in un percorso che richiama il tema della morte e della lotta tra luce e oscurità.

Secondo me; dice Logiacco, l’opera è stata scelta proprio perché racconta in versi quello che abbiamo vissuto in questi due anni pandemici, dove io descrivo, nettamente in stile poetico letterario tipico degli “Stilnovisti” proprio com’è nella mia natura poetica, esaltando le doti spirituali della donna, una poesia ricercata ed aulica, raffinata e nobile, a prescindere dalla corresponsione o meno del sentimento amoroso, io uso metafore e simboli nonché duplici significati delle parole. Anteponendo la donna come angelo, demone o dea incantatrice, ma in questa lirica esalto la figura femminile come forza e vita, ed esorto proprio a lei che ha il dono di donare la vita. Questa donna che nasce da quel brodo primordiale la descrivo come il tutt’uno dell’universalità che ci circonda non tralasciando l’amor gentile del dolce segreto che incanta ogni uomo, e la esorto a risorgere a nuova linfa, a nuova vita, come la fenice che sorge dalle ceneri, lei donna sorge dalle acque per sconfiggere questa tempesta, queste paure, queste angosce che hanno portato l’essere umano in un tunnel grigio e denso di paure e atroci momenti.

Questa poesia è nata da un suggerimento. Invitato da rappresentanti di associazioni culturali proprio per intraprendere una iniziativa rivolta ai giovani per discutere del problema sociale che si sta attraversando da due anni a causa dell’emergenza covid. Due anni di chiusure, due anni di paure e di morte, due anni di negazione del contatto sociale, giovani lasciati soli, una generazione con un futuro incerto, di questo si è discusso, ed inoltre si è parlato di organizzare degli incontri/dibattiti, che si stanno svolgendo in vari paesi del circondario, nel discorrere la Dott.ssa Deborah Ciricosta mi dice, Rino perché non scrivi una poesia su questo tema? Li per li rispondo non so, non saprei cosa dire, a me le parole o i pensieri nascono spontanei, sono sentimenti ed emozioni che non so quando arrivano e non mi metto a scrivere perché ho un tema specifico, bo, comunque da oggi a quel giorno chissà. Avevamo un mese di tempo. Ed invece la sera sul tardi, come faccio di solito, mi misi al Pc per girovagare nel web, ma il pensiero mi portò a quella frase, scrivere una poesia, lascio il web ed apro una pagina word e come per magia le parole, come un fiume in piena arrivavano una dietro l’altra, e quella notte stessa è nata la poesia. Dico grazie alla Dott.ssa Deborah per il suggerimento datomi, perché questa opera, rimarrà negli annali proprio grazie a questo concorso straordinario, dove mai mi sarei aspettato di essere invitato e selezionato da così importanti personaggi dell’arte e della cultura internazionale, e grazie soprattutto al critico d’arte Dott.ssa Miceli per avermi fatto partecipe di questo evento culturale . Rino Logiacco