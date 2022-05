Raffaella Polifroni una pittrice vivace e brillante

Calabria – Voglio parlarvi oggi di un’artista di origini calabresi, Raffaella Polifroni, nasce a Locri (RC) nel 1982. Inizia giovanissima a disegnare, una passione che sente di avere nel sangue, così frequenta una scuola artistica del territorio, ed in effetti si diploma al Liceo Artistico di Siderno (RC). La sua voglia di disegnare e dipingere la sprona a prosegue gli studi, così si scrive presso l’accademia di Belle Arti di Reggio Calabria, naturalmente sceglie come indirizzo la Pittura. Successivamente, finito il corso di studi, frequenta nella stessa accademia il biennio specialistico. L’esordio con il pubblico però ha inizio nel 2001, mantenendo costantemente viva la sua ricerca artistica. Si manifesta, partecipando a concorsi e mostre. prima a livello regionale e prosegue poi l’ascesa a livello internazionale esponendo le sue opere in Spagna, in Portogallo ed in Giappone. La caratteristica pittorica dell’artista è creare atmosfere emozionanti e suggestive, ha conoscenze tecniche e non ha remore nell’azzardare ad una pittura dai colori brillanti e vivaci. Non è una avventuriera della tela, e le sue opere sono molto apprezzate anche perché, vivendo per molto tempo in Brasile dipinge prevalentemente particolari del vasto mondo naturale, come possiamo vedere, nei quadri che vi riporto nell’articolo, tipo i pappagalli, dove lei fa risaltare sulla tela quei colori che vi dicevo, dai toni vivaci e brillanti, e non sono colori caldi. Il particolare racchiude l’universalità del soggetto, il fiore nello stagno brilla di vivacità nei colori freddi che lo circondano, è un invito ad aver cura delle piccole cose, quelle piccole cose che fanno grande l’umanità. Attenta e minuziosa nei particolari dove la tecnica si mischia alla bravura ed è intrinseca nella sua intima essenza, dovuta ad una scelta di vita, una vita colma di avventura, esotica e colorata come le sue tele, lei infatti attualmente vive e lavora in Brasile, mosaico di colori e sapori, sorrisi e ritmi musicali che si sentono nel vento, nel sole che riscalda la pelle, nella salsedine che si respira sulle spiagge esotiche, come i quadri che Raffaella dipinge in questa natura selvaggia, ricca di una cultura gorgogliante di colori naturali come tutto ciò che la circonda. Lei oramai si divide tra l’Italia e il Brasile, due terre diverse ma calde di sole e di colori, come la gente vera di un tempo che fù … Rino Logiacco