Opinioni e recensioni su Venice Pass: conviene acquistarlo?

IL VENICE PASS CONVIENE? ANALISI RAGIONATA SUI VANTAGGI E/O GLI SVANTAGGI DELLA CARD/APP TURISTICA DI VENEZIA

Con il Venice Pass puoi visitare gratuitamente la maggior parte dei siti e musei a pagamento a Venezia e spostarti liberamente con tutti i mezzi di trasporto. Puoi anche ottenere sconti su tutti i principali tour ed in alcune fra le più frequentate attività storiche della città.

Inoltre, il Venice Pass ti consente di vivere alcune delle esperienze più coinvolgenti ed emozionanti che è possibile fare a Venezia. Infatti, Grazie a Venice Pass potrai fare un giro sul city sight in barca e osservare la città dall’acqua, partecipare ad un workshop per imparare l’antica arte manifatturiera delle maschere veneziane; scoprire come si realizzano le celebri manifatture di vetro a Murano, fare un tour dei Bacari o assaggiare i migliori cicchetti di Venezia.

Tutto fantastico! Naturalmente dipende da te e dalle tue priorità. Ti consigliamo di non lasciarti influenzare troppo da quanto trovi scritto sui forum: le opinioni che trovi in rete spesso sono inutili, non tanto perché espresse in malafede (quelle maliziose e interessate esistono, ma sono una minoranza) quanto perché l’errore comune fatto spesso da chi partecipa ai forum e dagli esperti improvvisati è di trarre una regola generale dalla loro singola esperienza personale.

In particolare il motivo fondamentale per cui è sbagliato lasciarsi influenzare dall’opinione sommaria di sconosciuti in internet è perché la convenienza del Venice Pass dipende esclusivamente da come intendi impostare la tua visita a Venezia.

IN SINTESI COMPRARE O MENO IL VENICE PASS DIPENDE DA:

QUANTI GIORNI HAI A DISPOSIZIONE? (IL 94% DEGLI UTILIZZATORI HA CONSIGLIATO L ’ ACQUISTO DEL VENICE PASS SE IL SOGGIORNO DURA ALMENO 2 GIORNI).

QUANTE ATTRAZIONI VUOI VISITARE? (L ’ 86% DEGLI UTILIZZATORI HA RISCONTRATO VANTAGGI NELL ’ ACQUISTO DEL VENICE PASS SE SI PREVEDE DI VISITARE ALMENO 3 ATTRAZIONI).

QUANTO SEI DISPOSTO A SPENDERE? (IL 91% DEGLI UTILIZZATORI HA DICHIARATO DI AVER RISPARMIATO UNA CIFRA SUPERIORE AI 52€ GRAZIE AL VENICE PASS).

Tempo, soldi e interessi personali sono determinanti: se stai a Venezia per mezza giornata e vuoi visitare piazza San Marco o passeggiare per le calli, allora il pass ovviamente non ti serve. Così come deciderai di non comprarlo se vuoi fare una vacanza low cost, optando solo per le attrazioni gratuite. Se stai qualche giorno a Venezia e sei disposto a spendere qualcosa per visitare luoghi e attrazioni tipiche, e vivere esperienze uniche ed interessanti, allora il Venice Pass conviene quasi sempre. Non abbiamo scritto “conviene sicuramente” perché dipende sempre dai tuoi interessi: in alcuni casi, come quelli elencati sopra, potresti benissimo farne a meno.