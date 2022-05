Antonio Aprile e SIM Calabria al congresso del SIULP di Vibo Valentia: servono più risorse per le Forze di Polizia

Maierato (VV) – Al Popilia Country Resort si è tenuto oggi il Congresso Provinciale del Sindacato di Polizia Siulp di Vibo Valentia, organizzato Segretario provinciale Franco Caso, al quale hanno partecipato il Procuratore di Vibo Valentia Dott. Camillo Falvo, il Questore di Vibo Dott. Raffaele Gargiulo, il Segretario Generale Siulp Felice Romano, alcuni consiglieri regionali della Calabria ed i vertici del SIM Calabria con il segretario generale regionale Giuseppe Grillo, il segretario regionale Giuseppe Di Puglia Pugliese e Marco Drago, segretario provinciale SIM di Vibo Valentia.

Dopo la relazione del Segretario Provinciale Franco Caso, il Segretario Nazionale del SIM Carabinieri Antonio Aprile, amico di lunga data di Caso, ha voluto ringraziare tutte le autorità presenti ed in particolare i dirigenti regionali e nazionali con i quali vi è sempre stata collaborazione e cooperazione al fine di risolvere i problemi del comparto.

Oggi si è sottolineata ancor di più la mancanza di risorse da parte del Governo per assunzioni straordinarie, che dovranno andare a compensare i pensionamenti e discusso di affrontare, insieme alla classe politica regionale, il tema inerente il trasporto gratuito per le Forze di Polizia, che ad oggi è limitato ai soli abbonamenti e non alle corse giornaliere.

Il Segretario Nazionale Antonio Aprile augura al rieletto segretario provinciale Franco Caso un mandato che sia in piena cooperazione con tutte le Forze di Polizia, perché solo cooperando si riuscirà a combattere la criminalità organizzata.