Opinioni e recensioni su Venezia Unica City Pass: conviene acquistarla?

ANALISI RAGIONATA SUI VANTAGGI E/O GLI SVANTAGGI DI ACQUISTARE VENEZIA UNICA CITY PASS, LA CARD TURISTICA DI VENEZIA

Se il tuo obiettivo è quello di visitare la splendida città di Venezia, è consigliabile munirsi di una carta turistica, come è presente in ogni città europea che si rispetti. Venezia e il Veneto hanno sia la Venezia Unica City Pass (in formato fisico), che Venice Pass (in formato digitale/app), due carte turistiche che racchiudono numerosi vantaggi, soprattutto per chi vuole soggiornare qualche giorno e godere di uno dei patrimoni artistici più affascinanti al mondo.

COMPRARE O MENO VENEZIA UNICA DIPENDE DA:

Per capire in maniera oculata se Venezia Unica City Pass conviene, l’abbiamo prima acquistata ed utilizzata noi; successivamente abbiamo analizzato nel dettaglio tutte le opinioni e recensioni presenti in rete. Come la maggior parte delle carte turistiche, anche Venezia Unica City Pass è meglio acquistarla se si decide di soggiornare in città per più giorni, in modo tale da poterne sfruttare le potenzialità. Esistono in effetti più tipologie di card, che si differenziano in base al periodo di validità. L’acquisto di Venezia Unica City Pass può essere effettuato online, ma a differenza del Venice Pass, va’ obbligatoriamente ritirata nei punti vendita o presso le emettitrici automatiche.

Le valutazioni da effettuare prima dell’acquisto sono diverse: la prima è se vuoi recarti fisicamente in un punto vendita o preferisci avere tutto a portata di smartphone. Nel primo caso puoi scegliere Venezia Unica City Pass nel secondo caso meglio optare per il Venice Pass (completamente digitale).

Inoltre, tieni a mente che Venezia Unica City Pass ti permette di visitare la maggior parte dei musei e della attrazioni di Venezia, mentre Venice Pass, in aggiunta a questo, ti consente di anche provare alcune delle esperienze più emozionanti e tipiche della città (tour dei Bacari, giro in barca, workshop per creare una maschera veneziana, masterclass sul vetro di Murano etc.). Se prediligi i tour classici, allora preferirai Venezia Unica City Pass. Se vuoi sperimentare tour innovativi ed esperienziali opterai per Venice Pass.

Infine, è importante tenere presente il tuo grado di conoscenza di Venezia e della Veneto: se è approfondito, va bene Venezia Unica City Pass da sola, se ritieni utile anche una guida completa su come orientarti, è preferibile Venice Pass. Tempo a disposizione ed interessi personali sono invece determinanti qualsiasi sia la scelta: se stai a Venezia per poche ore e vuoi visitare solo Rialto o passeggiare per P.zza San Marco, allora una card turistica ovviamente non ti serve. Se stai qualche giorno a Venezia e sei disposto a spendere qualcosa per visitare luoghi e attrazioni tipiche ed interessanti, allora sia Venezia Unica che Venice Pass convengono sempre.

INFORMAZIONI DETTAGLIATE SULLE TIPOLOGIE DI VENEZIA UNICA:

ALL VENICE

Prevede ingresso gratuito alle seguenti attrazioni:

Palazzo Ducale e gli altri 11 Musei Civici di Venezia

14 Chiese Circuito Chorus

Fondazione Querini Stampalia

Junior ( 6-29 ): € 27,90 | Senior ( over 65) : € 27,90 | Adult (30-65) : € 47,90

ALL VENICE + Fenice

Prevede ingresso gratuito alle seguenti attrazioni:

Palazzo Ducale e gli altri 11 Musei Civici di Venezia

14 Chiese Circuito Chorus

Fondazione Querini Stampalia

Junior (6-29) : € 34,40 | Senior (over 65) : € 34,40 | Adult (30-65) : € 57,90

SAN MARCO City Pass

Prevede ingresso gratuito alle seguenti attrazioni:

Palazzo Ducale e gli altri 3 Musei Civici dell’Area Marciana

3 Chiese del Circuito Chorus: SANTA MARIA DEL GIGLIO -MUSEO DI ARTE SACRA SANTO STEFANO – SANTA MARIA FORMOSA

Fondazione Querini Stampalia

Junior (6-29) : € 21,90 | Senior (over 65) : € 21,90 | Adult (30-65) : € 33,90

SAN MARCO City Pass + Tour Fenice

Prevede ingresso gratuito alle seguenti attrazioni:

3 Chiese del Circuito Chorus: SANTA MARIA DEL GIGLIO -MUSEO DI ARTE SACRA SANTO STEFANO – SANTA MARIA FORMOSA

Palazzo Ducale e gli altri 3 Musei Civici dell’Area Marciana

Fondazione Querini Stampalia

Visita con audioguida al Teatro La Fenice

Junior (6-29) : € 28,40 | Senior (over 65) : € 28,40 | Adult (30-65) : € 43,90