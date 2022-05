Suggerimenti per noleggiare una macchina in Spagna

Cerchi un’offerta conveniente per il tuo noleggio auto? I prezzi di noleggio auto sono aumentati di recente e gran parte dell’aumento delle tariffe è dovuto all’effetto a catena della pandemia, ma ci sono ancora modi in cui puoi ridurre il costo del noleggio di un’auto per le tue vacanze senza dover tagliare angoli.

Se ad esempio sei interessato al noleggio auto Spagna, ti consigliamo di continuare a leggere questo articolo. Troverai 7 consigli molto utili per scegliere il servizio migliore.

1 – Confronta i servizi di autonoleggio

Tutti noi vogliamo ottenere l’offerta migliore per la nostra auto a noleggio e sappiamo che confrontare i prezzi è il modo migliore per farlo, ma inserire gli stessi dettagli più e più volte può richiedere molto tempo.

Molti di noi sono a conoscenza dei principali attori nel settore del noleggio auto, ma ce ne sono molti altri di cui potresti non aver sentito parlare. Utilizzando un servizio di confronto di autonoleggio coma Autoprio.it, avrai la possibilità di vedere i prezzi di una vasta gamma di aziende, tutto in un unico portale.

2 – Prenota in anticipo e usa la cancellazione gratuita

I prezzi dell’autonoleggio cambiano a seconda della domanda e dell’offerta. Anche se potresti ritenere di poter ottenere un affare migliore senza bloccare la tua prenotazione, c’è il rischio che le auto si esauriscano, in particolare nell’attuale clima in cui alcune società di noleggio sono a corto di auto.

Se prenoti la tua auto a noleggio in anticipo non solo avrai assicurato il tuo noleggio per la tua vacanza ma, se scegli un pacchetto con cancellazione gratuita, puoi anche tenere d’occhio un’offerta migliore che potrebbe arrivare.

3 – Acquista l’assicurazione

È importante assicurarsi di avere un’assicurazione sufficiente per le tue esigenze di noleggio auto. La maggior parte dei noleggi auto in Europa viene fornita con le principali assicurazioni di CDW, protezione contro il furto e copertura di terzi.

Prima di partire assicurati di sapere quale assicurazione hai e se devi “ricaricare” la tua copertura. Se non sei sicuro di quale assicurazione sia inclusa nel tuo noleggio, una rapida chiamata alla compagnia di autonoleggio può risolvere i tuoi problemi.

4 – Ottieni il miglior affare di chilometraggio

La migliore offerta di chilometraggio per te dipenderà dalla quantità di guida che intendi fare mentre sei via. Se utilizzerai l’auto principalmente per guidare da e per l’aeroporto mentre trascorrerai il resto del tempo all’interno del tuo resort, potresti prendere in considerazione un noleggio auto con un chilometraggio limitato. Questi possono essere spesso più economici dei pacchetti a chilometraggio illimitato.

Tuttavia, se utilizzerai l’auto per più gite di un giorno che ti porterebbero oltre un limite, fai attenzione perché potresti incorrere in brutte sorprese. Se non sei sicuro di quanto guiderai, un noleggio auto a chilometraggio illimitato potrebbe essere la scelta più sicura.

5 – Scegli un pacchetto carburante equo

Opta per una politica del carburante ben precisa. Scegli un pacchetto ‘uguale allo stesso’: ad esempio, prendi l’auto con il serbatoio pieno e la restituisci con il serbatoio pieno.

Consigliamo sempre di scattare una foto dell’indicatore del livello del carburante al momento del ritiro dell’auto a noleggio, soprattutto se si tratta di qualcosa dove l’importo è soggetto a interpretazione.

Il problema con le opzioni da pieno a vuoto è che stai pagando per un pieno di carburante, ma se usi solo una piccola quantità potresti pagare molto di più.

Alcune compagnie addebitano un deposito di carburante al momento del ritiro dell’auto e quando la restituisci con la corretta quantità di carburante, il deposito di carburante viene rimborsato. Fai sempre il pieno di carburante fino alla quantità richiesta prima di restituire l’auto a noleggio.

6 – Opta per il noleggio fuori dall’aeroporto

Molte persone scelgono una società di noleggio con sede in aeroporto per comodità, soprattutto quando hanno una grande quantità di bagagli, e così possono allontanarsi più rapidamente.

Tuttavia, al giorno d’oggi molti dei fornitori fuori dall’aeroporto gestiscono un autobus di cortesia gratuito che effettua regolarmente servizio con fermate di raccolta proprio fuori dall’aeroporto.

Se riesci a far fronte a pochi minuti in più per ritirare la tua auto a noleggio, è probabile che scoprirai che le compagnie di noleggio fuori dall’aeroporto sono più economiche. Sono in grado di contenere i costi in quanto non pagano le spese per essere in aeroporto. Questi risparmi sui costi vengono spesso trasferiti sotto forma di offerte di noleggio auto più economiche.

7 – Risparmia sugli extra

Ci sono diversi modi per risparmiare sugli “extra”. L’aggiunta di un navigatore satellitare, un seggiolino per bambini o conducenti aggiuntivi al tuo pacchetto può aumentare notevolmente il costo.

Una app per le mappe scaricata sul telefono può funzionare bene al posto di un navigatore satellitare e puoi anche salvare mappe dall’app, se lo desideri.

Può sembrare un consiglio strano, ma confronta sempre i pacchetti di noleggio auto che offrono un conducente aggiuntivo gratuito insieme a quelli che non lo fanno. A volte quella che può sembrare una grande offerta in realtà risulta più costosa.