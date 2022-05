Straid: “Luce Cannella” segna la nuova dimensione musicale dell’artista

Dal 6 maggio 2022 sarà disponibile in rotazione radiofonica e in digitale “Luce Cannella”, il nuovo singolo di Straid, che anticipa l’Ep “Fantasmi”, in uscita il 3 giugno.

“Luce Cannella”segna la nuova dimensione musicale dell’artista. Il branonella sua semplicità riesce perfettamente nella comunicazione voluta da Straid, cioè l’inizio di un percorso fortemente rincorso. Le sonorità morbide ma decise sono la caratteristica principale della canzone, che nasce proprio con l’idea di dare fin da subito al progetto un’identità pop.

Spiega l’artista a proposito del brano:«“Luce Cannella” è al 99% la ricerca interiore di un senso e al 1% una canzone. Vivo questo inizio con estrema curiosità ed eccitazione, ansioso di poter dare ancora di più. Ho cercato di dare forma a delle idee nate un po’ per scherzo, che frullavano nella testa continuamente e sono contento di essere finalmente pronto a mostrare qualcosa e a mostrarmi soprattutto. La canzone manon solo, in generale tutto l’Ep “Fantasmi” sono stati la salvezza per me in un momento delicato. Con questo lavoro ho ritrovato il piacere di espormi e dare un senso alla mia testa. Visualizzo il mio percorso come la costruzione di una casa, ho appena comprato il terreno, adesso ci sarà da fare il progetto e cercheremo di costruirla davvero questa casa».

Il video di “Luce Cannella” (di prossima uscita) è stato pensato e diretto da Margherita Cammelli e sposa tutte le linee della canzone. Tutto si basa sulla luce del tramonto, la famosa golden hour o come recita il titolo del brano. Le belle giornate tornano a farsi strada dopo l’inverno e con loro la spensieratezza e la voglia di svagarsi con la persona giusta.

Straid è la nuova genesi della vita artistica di Marcello Stride. Una nuova veste musicale, nuovi stimoli, nuovi obiettivi. Tramite “Fantasmi” (E.P. in uscita il 3 Giugno 2022) l’artista propone un assaggio della sua nuova visione musicale con quattro pezzi molto diversi fra loro ma uniti da una trama ed obiettivo comune, far conoscere la sua nuova visione artistica. “Luce Cannella”di Straid, uscirà in radio e in digitale il 6 maggio.