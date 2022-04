Milan padrone del suo destino: la lotta scudetto si fa Viola

Sarà un primo maggio speciale per il Milan di Pioli. Come pronosticano tutti gli online bookmarkers i rossoneri partono favoriti sia per i 3 punti sia per la vittoria del campionato. A quattro giornate dal termine, inclusa la gara di domenica alle 15:00, i bookmakers vedono il Diavolo padrone del suo destino. La squadra di Pioli ha accumulato 2 punti di vantaggio sull’Inter secondo. Il margine non mette al sicuro i rossoneri ma a questo punto è la squadra di Inzaghi che deve inseguire.

Il Milan è a pieno titolo in lotta per lo scudetto insieme all’Inter. Fuori dai giochi il Napoli che nelle ultime giornate si è letteralmente complicato la vita. La squadra rossonera deve vincere e mettere così pressione ai cugini interisti. La lotta per lo scudetto si fa Viola come la rabbia in casa Fiorentina. La squadra toscana per rimettersi in lizza per l’Europa non può più sbagliare. Allo stadio Meazza sarà una trentacinquesima giornata scoppiettante. Tutti gli online bookmarkers danno il Milan favorito anche se non è escluso il pareggio. Non è esclusa neanche la sconfitta rossonera in questa calda sedicesima giornata del girone di ritorno. Al Franchi di Firenze si è registrata una vittoria dei Viola 4-3. Ma era un’altra squadra quella toscana. Oggi è in crisi profonda.

Il Milan, fuori anche dalla Coppa Italia, può concentrarsi sulla lotta scudetto, ultimo obiettivo stagionale dopo essere stato eliminato sia dalla coppa nazionale sia da quella europea. Dopo due X la squadra di Pioli ha inanellato due vittorie. E ora punta al tris. Il Milan parte da 74 punti e deve fare bottino pieno per festeggiare lo scudetto. La vittoria in rimonta per 2-1 contro la Lazio ha ridato entusiasmo all’ambiente rossonero.

Clima diverso in casa Fiorentina. La zona Champions è un miraggio, oggi lo è anche l’Europa League. Settimo posto 56 punti per i toscani, stessi punti della Lazio sesta e a meno due dalla Roma quinta. Mister Italiano deve riuscire a ridare verve ai suoi. In queste ultime quattro giornate Italiano si gioca non solo il suo destino a Firenze ma anche il prossimo futuro della Viola.

Chi non sarà allo stadio potrà seguire la gara sia in tv sia in streaming su DAZN. Fari puntati sul Milan che dovrebbe puntare su Giroud. Il francese dovrebbe essere in campo dal primo minuto soffiando il posto ad Ibrahimovic, altro veterano della squadra. In campo Leao, Kessié e Messias, favorito su Saelemaekers. Tonali e Bennacer in mezzo con Brahim Diaz pronto ad entrare a corso di gara.