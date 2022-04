Noleggiare un’autoscala a Torino è una scelta che può rilevarsi molto conveniente ai fini di ottimizzare i costi e le tempistiche del trasloco.

Per risparmiare sui costi di un trasloco, molto spesso, si decide di procedere in autonomia. Il fai da te, in questo caso, è una cosa assolutamente possibile, ma per risolvere i problemi legati all’altezza è sempre conveniente rivolgersi a una ditta esperta in noleggio autoscale a Torino.

Questo servizio ha lo scopo di semplificare il trasporto degli arredi e si rivela molto utile non solo per i privati ma anche per le ditte stesse, che potrebbero avere difficoltà a sollevare ai piani i pezzi più ingombranti (ad esempio in presenza di scale interne strette o di palazzi senza ascensore).

Che cos’è e a cosa serve un’autoscala?

Con il termine autoscala si fa riferimento a un autoveicolo dotato di scala estensibile: questa può sollevare diversi quintali senza causare sforzi. L’autoscala nasce con l’obiettivo di avvicinarsi in sicurezza alle altezze e di spostare oggetti ingombranti in modo semplice e veloce.

Il bello delle autoscale è che possono essere manovrate anche in spazi ridotti e quindi, di poter raggiungere il risultato desiderato con il minimo ingombro.

Per il piazzamento di un’autoscala nel suolo pubblico è necessario ottenere l’autorizzazione da parte dell’ente proposto. Fortunatamente, la maggior parte delle ditte del settore, si occupa personalmente del disbrigo pratiche amministrative.

Se invece il piazzamento avviene in cortile , non necessitano del permesso del comune ma va fatta una richiesta al condominio o avvisato il condominio con dei cartelli , questo almeno 2- 3 giorni prima.

Quando conviene noleggiare un’autoscala a Torino?

Quando si deve traslocare e si vuole evitare il problema dei mobili che non passano attraverso la porta, in ascensore o per le scale non c’è niente di meglio che affidarsi a un servizio di noleggio autoscale a Torino.

Anche in caso di trasloco voluminoso è altamente raccomandabile rivolgersi ai professionisti del settore; in questo modo il lavoro verrà facilitato fortemente e il rischio di danneggiare gli oggetti più fragili si riduce al minimo.

L’autoscala viene ampiamente utilizzata anche per portare ad alta quota macchinari ingombranti, ad adempio, quando c’è da trasportare un gazebo in un terrazzo.

Ecco tutti i vantaggi di un trasloco con autoscala:

Possibilità di raggiungere facilmente altezze molto elevate

Trasporti da e per i piani senza sforzi

Ottimizzazione dei tempi e dei costi del trasloco

Riduzione del rischio di arrecare danni alle cose

Meglio il nolo a caldo o a freddo?

Ve premesso che si parla di nolo a caldo quando insieme all’apparecchiatura si mette a disposizione un operatore incaricato alla conduzione dell’attrezzatura stessa, mentre il nolo a freddo indica il noleggio dei soli macchinari.

Per evitare eventuali danni da errata manovra e per garantire le migliori prestazioni della macchina, è importante puntare tutto sul noleggio autoscala con operatore. La presenza di un operatore abilitato e specializzato assicurerà lo spostamento corretto di ogni mobilio.

Stai per trasferirti e se interessato un servizio di noleggio autoscale a Torino? Chiedi un preventivo ai professionisti del settore e goditi il trasloco senza pensieri!

Quanto costa un servizio di noleggio autoscale a Torino?

In linea di massima noleggiare un’autoscala per mezza giornata a Torino potrebbe costare dai 150 € a 200 €, invece per una giornata di 8 ore il prezzo va dai 300 € ai 500 €.

Comunque sia è una di quelle domande difficile da rispondere. Bisognerebbe considerare tutti quei fattori che potrebbero aumentare il preventivo finale, ad esempio, la distanza della casa attuale e quella nuova, il volume di carico e molto altro ancora.